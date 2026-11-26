Kumluca'da 1300 öğretmen adına fidan dikildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan bin 300 öğretmen adına bin 300 fidan dikildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan bin 300 öğretmen adına bin 300 fidan dikildi.
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Beykonak Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve orman işletme personeli katıldı.
Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak ve öğretmenlere vefa göstermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, hatıra belgesinin imzalanması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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