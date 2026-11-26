Aksu'da 9 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki araçta yapılan aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki araçta yapılan aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 9 kilogram esrar bulundu.
Olayla ilgili uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçlamasıyla A.D, İ.E. ve A.K. yakalandı.
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