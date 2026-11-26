Kepez Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Birimi tarafından belediye personeline yönelik seminer düzenlendi. Seminerde, bağımlılıkla mücadele kapsamında bireylere ve ailelerine sunulan psikososyal destek, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri anlatıldı.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak, ihtiyaç duyan birey ve ailelerin doğru desteğe ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, kendi personelini de bu süreçte bilgilendiriyor. Kepez Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Birimi tarafından birimin hizmetlerini ve çalışma alanlarını tanıtmak amacıyla seminer gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Meclis Salonu’nda birim personelinin katıldığı programda, yürütülen çalışmalar, sunulan psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri ile vatandaşların bu hizmetlerden nasıl yararlanabileceği hakkında bilgi verildi. Seminerde bağımlılık sürecinde olan bireylerin ailelerine ve yakınlarına yönelik psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri, bağımlılıkla sağlıklı baş etme konusunda rehberlik ve yönlendirme çalışmaları ele alındı. Ayrıca aile ilişkileri, iletişim sorunları, bireysel yaşamda karşılaşılan güçlükler ve bu alanlarda sunulan psikolojik danışmanlık hizmetleri hakkında bilgiler verilerek, vatandaşların ihtiyaç duyduklarında birime nasıl ulaşabilecekleri ve sunulan hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri anlatıldı.

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Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Birimi’nin yalnızca vatandaşlara değil, Kepez Belediyesi personeline ve ailelerine de destek sunduğuna dikkat çekildi. Personelin kendisi, ailesi veya çevresinde desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için birime başvurabileceği, doğru bilgilendirme ve yönlendirme süreçlerinde katkı sağlayabileceği vurgulandı. Toplumsal farkındalığın artırılması ve destek hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen seminer, katılımcıların birimin çalışmaları hakkında bilgilendirilmesiyle sona erdi.