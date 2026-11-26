ESKİŞEHİR'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazeleri, Antalya'ya getirildi.

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