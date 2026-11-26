Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk bayrağına sarılı şehitlerin naaşları, Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından baba ocaklarına uğurlandı.

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın naaşları, Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

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