Antalya’da düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 9 ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırlandığını hatırlatarak, "Turizm gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece ilk 9 aylık dönemler itibarıyla bugüne kadarki en yüksek turizm gelirini elde ettik" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya’da Nirvana Cosmopolitan’da gerçekleştirildi.

Konuşmasına helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm verilerine, 2027 yılı hedeflerine, uluslararası tanıtım çalışmalarına ve COP31’in düzenlendiği EXPO yerleşkesinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"Bugüne kadarki en yüksek turizm gelirini elde ettik"

Yılın ilk 9 ayında uluslararası turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı zorluklara işaret eden Bakan Ersoy, "2026 yılının ilk 9 ayı uluslararası turizm açısından kolay geçmedi. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, hava sahalarındaki kısıtlamalar ve artan ulaşım maliyetleri seyahat talebini ve uçuş planlamalarını etkiledi. Bu şartlarda Türkiye, güçlü turizm alt yapısı, ürün ve pazar çeşitliliği ve kesintisiz tanıtım çalışmaları sayesinde dayanıklılığını korudu" dedi.

Turizm gelirlerinde kırılan rekorları hatırlatan Ersoy, "Yılın ilk 9 ayında ülkemizde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Aynı dönemde turizm gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece ilk 9 aylık dönemler itibarıyla bugüne kadarki en yüksek turizm gelirini elde ettik. Üçüncü çeyrekte de turizm gelirimiz yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara ulaştı ve çeyrek dönem bazında rekor kırdı" diye konuştu.

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"Kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi"

Ziyaretçilerin ortalama konaklama süreleri ve harcamalarına ilişkin de bilgi veren Ersoy, "İlk 9 ayda ziyaretçilerimiz ülkemizde ortalama 10,34 gece kaldı. Kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerimizin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 119,9 dolar oldu. Gecelik harcamadaki artış, turizmde daha yüksek katma değer üretme hedefimiz açısından önemli bir gösterge" ifadelerini kullandı.

"EXPO yerleşkesini Türkiye’nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri olarak değerlendireceğiz"

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Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Ersoy, zirvenin resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge’ye 102 bin 610 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. COP31 hazırlıkları kapsamında EXPO yerleşkesinin alt yapısının güçlendirildiğini kaydeden Ersoy, "Bir milyon metrekarelik proje alanına sahip yerleşkede 170 bin metrekare kapalı alan, 75 bin metrekare sergi ve fuar alanı ve 7 bin 700 araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. EXPO yerleşkesini Türkiye’nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri olarak değerlendireceğiz. Hedefimiz, Antalya’yı MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek. Bunun için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın çatısı altında profesyonel bir yönetim yapısı kuruyoruz. Yerleşkenin yönetimini, etkinlik takvimini ve uluslararası tanıtımını bu yapı üzerinden yürüteceğiz" dedi.

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EXPO yerleşkesinin turizmin 12 aya yayılmasına sağlayacağı katkıya değinen Ersoy, "Böylelikle yaz aylarında Antalya’ya gelen misafirlerimize yeni bir etkinlik alanı sunacağız. Kış ve bahar aylarında ise uluslararası kongre ve fuarlarla şehrimize yeni ziyaretçiler çekeceğiz. Böylece COP31 için yaptığımız yatırımı Antalya turizminin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan kalıcı bir kazanıma dönüştüreceğiz" diye konuştu.

"Formula 1’de sadece İstanbul’u ön plana çıkarmayacağız"

Türkiye’nin 13 Ekim 2027’de TOSFED İstanbul Park’ta Formula 1 Türkiye Grand Prix’sine yeniden ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bakan Ersoy, organizasyona ilişkin tanıtım stratejisinin Antalya ve Ege Bölgesi’ndeki tatil destinasyonlarını da kapsayacağını söyledi. Ersoy, "Eskiden olduğu gibi Formula 1’de sadece İstanbul’u ön plana çıkarmayacağız. ‘Tatilinizi geniş tutun, önce Bodrum’a gelin, sonra Formula 1’le taçlandırın’ veya ‘Önce Formula 1’e İstanbul’a gelin, Antalya’da tatilinize devam edin’ gibi geniş kapsamlı bir tanıtım stratejisiyle gireceğiz. Şu anda yine bir sinyal var. Formula 1’e açık ara en fazla ön kayıt alan şehir İstanbul olmuş. İlk rezervasyonlar açıklanmaya başladı. İnşallah bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Organizasyonla turizm hareketliliğini daha geniş bir döneme yaymayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Amacımız söylediğim gibi sadece 13 Ekim haftasını İstanbul’da değerlendirmek değil. Bunu Ege ve Antalya’daki resort imkanlarıyla daha geniş bir tarih aralığına ve daha fazla destinasyona yaymak. Hem yeni pazarlara ulaşmak, sezonu uzatmak hem de destinasyonlarımızda rekabet gücünü artırmak için kamu ve özel sektör olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Turizm gelirlerinde 14. sıradan 7. sıraya çıktık"

Türkiye’nin dünya turizmindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, "2017’de uluslararası turist sayısında dünyada 8. sıradaydık. 2025’te 4. sıraya yükseldik. Turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 14. sıradan 7. sıraya çıktık. Bu gelişimin temelinde, 2018’den itibaren ürün ve pazar çeşitliliği üzerine kurduğumuz strateji var. Bir yandan Türkiye’nin farklı bölgelerindeki turizm değerlerini öne çıkardık, diğer yandan kaynak pazarlarımızı genişleterek belirli ülkelere olan bağımlılığımızı azaltmayı hedefledik" dedi.

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"Hazırladığımız 10 mini dizi toplam 10,5 milyar gösterim elde etti"

Bu yıl dünyanın önde gelen uluslararası yayın kuruluşlarında Türkiye’nin görünürlüğünü sürdürdüklerini belirten Ersoy, dijital kampanyaların 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştığını kaydetti. Mini dizi stratejisine ilişkin de bilgi veren Ersoy, "Mini dizilerimizle Kapadokya’dan Bodrum’a, Güneydoğu Anadolu’dan İzmir’e, Ankara ve çevre illerimizden Doğu Karadeniz’e kadar Türkiye’nin farklı bölgelerini, o coğrafyalarda geçen hikayelerle uluslararası izleyiciye tanıttık. 2025 ve 2026 yıllarında hazırladığımız 10 mini dizi toplam 10,5 milyar gösterim elde etti" ifadelerini kullandı.

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Dijital tanıtım yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Ersoy, "Türkiye’yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformumuz ekim ayı itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarımızdaki toplam takipçi sayısı ise ekim ayı itibarıyla 24 milyon 600 bine erişti. Önümüzdeki dönemde bu güçlü dijital alt yapımızı daha da geliştirerek tanıtım yatırımlarımızın geri dönüşünü artıracağız" dedi.

"Sertifikalandırılan konaklama tesisi sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor"

Sürdürülebilirliğin turizmde büyüme stratejisinin temel başlıklarından biri olduğunu kaydeden Ersoy, "Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyiyle yürüttüğümüz program kapsamında ekim ayı itibarıyla 20 binin üzerinde konaklama tesisimiz sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldı. Bunların 2 bin 650’den fazlası, kriterlerin tamamını karşılayarak üçüncü aşama sürdürülebilir turizm sertifikası almaya hak kazandı. Bugün Türkiye, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi kriterlerine göre sertifikalandırılan konaklama tesisi sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor. Hedefimiz, 2030 yılına kadar ülkemizdeki tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılaması" dedi.

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Kıyıların korunması ve turizm bölgelerinin alt yapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Ersoy, "Bu yıl 580 plajımız Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Antalya’nın Serik ilçesinde de bölgenin artan ihtiyacını karşılamak üzere Belek Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesini artırıyor, tesise bağlı alt yapıyı güçlendiriyoruz" diye konuştu.

"Konaklama vergisi 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından turizm sektörüne yönelik açıkladığı destekleri hatırlatan Ersoy, "Konaklama vergisi 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edecek. Bakanlığımızdan turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine sağlanan istihdam desteği de 2028’e kadar uzatılacak. Bu iki adım, işletmelerimizin maliyetlerini yönetmelerine ve istihdamı korumalarına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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"Başta Amerika ve Asya olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz"

2027 yılına yönelik turizm politikalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Ersoy, "Ana pazarlarımızdaki konumumuzu korurken yüksek katma değerli turizm ürünleriyle destinasyonlarımızı güçlendiriyor, turizm hareketliliğini 81 ilimize ve 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Başta Amerika ve Asya olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerimizi geliştirerek mevcut uçuş kapasitesini korumayı ve yeni doğrudan seferlerle koltuk kapasitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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"On binlerce delege Antalya’ya turist olarak gelecek"

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise COP31’in Türk turizmine ve Antalya’ya katkı sağlayacağını ifade etti. EXPO yerleşkesinin turizmin 12 aya yayılmasında önemli rol oynayacağını belirten Şahin, zirveye katılan delegelerin kente turist olarak döneceği öngörüsünde bulunarak, "Büyük bir memnuniyetle ayrılan o delegeler, on binlerce delege Antalya’ya turist olarak gelecek ve bu bize bir seviye atlatacak. Ben buna inanıyorum. AKTOB Başkanımız beni biraz fazla iyimser görür ama o iyimserliğin her zaman sonuçlarını alıyorum" dedi.

İklim değişikliğine karşı turizm sektörünün gerekli tedbirleri alması gerektiğine de dikkat çeken Şahin, "Büyük bir değişimin, dönüşümün eşiğinde değiliz, içindeyiz. Turizmin de doğrudan etkileneceği bir dönüşüm bu. Bu dönüşüme, bu çevresel hassasiyetlere, iklim değişikliğine turizm sektörü çok hızlı bir şekilde cevap vermeli, tedbirlerini almalı. Aksi takdirde bu tedbirleri almayanlar sektörden herhalde silinecekler. Nasıl biz Covid döneminde doğru hamleler yapıp tünelin çıkışında rakiplerimize fark attıysak, iklim değişikliği sürecinde de bu çevresel hassasiyetlerde de biz tünelin çıkışında rakiplerimize fark atmalıyız" diye konuştu.

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"Antalya’mıza son 50 yılda 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, COP31’in kasım ayında otellerin doluluklarına ve kent ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Özdemir, "Antalya’mıza son 50 yılda kamu ve özel sektörün ortak katkısıyla 100 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu, hep birlikte oluşturduğumuz büyük bir ortak değerdir. Bu değeri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız" dedi.

Kentte devam eden ulaşım yatırımlarına da değinen Özdemir, "Toplu taşımayı güçlendirmek amacıyla son bir yılda 146 yeni otobüs aldık. 18 kilometrelik 4’üncü etap KonyaaltıVarsak raylı sistem hattında finansman çalışmalarında son aşamaya geldik ve en kısa sürede yapımına başlamayı hedefliyoruz. 22 kilometrelik 5’inci etap KonyaaltıLaraKundu raylı sistem hattına yönelik planlamalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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AKTOB’dan konaklama sektörünün örgütlenmesi için yasal düzenleme talebi

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ise Antalya’nın turizmde ulaştığı ölçeğe uygun bir destinasyon yönetim planlaması oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. AKTOB olarak yürüttükleri ArGe çalışmaları kapsamında Türkiye’nin aynı kaynak pazarlarda rekabet ettiği ülkelerin turizm yönetim modellerini incelediklerini belirten Kavaloğlu, planlamanın Kültür ve Turizm Bakanlığı liderliğinde, kentteki ilgili tüm kurumların katılımıyla yapılması gerektiğini ifade etti. Kavaloğlu, "Turizmin Antalya’ya ne kattığını değerlendirirken ziyaretçi sayısını ve geliri izliyoruz. Bunların yanında talebin yıl içinde nasıl dağıldığını, kentin hangi kesimlerine ekonomik katkı sağladığını ve istihdamın ne kadar süreklilik kazandığını da görmeliyiz. Yeni talebin doğal ve kültürel kaynaklar üzerindeki etkisini aynı değerlendirmeye dahil ettiğimizde, bir sonraki yatırım kararının Antalya için ne ifade ettiğini daha iyi anlayabiliriz" dedi.

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"Konaklama sektörünün örgütlenmesini yasal bir zeminde desteklemeyi önemsiyoruz"

Destinasyon yönetimlerinin güçlendirilmesini Türkiye turizminin önümüzdeki dönemdeki önceliklerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Kavaloğlu, "Bu yapının güçlü olabilmesi için konaklama sektörünün örgütlenmesini yasal bir zeminde desteklemeyi önemsiyoruz. Farklı bölgelerde ve farklı ölçeklerde çalışan işletmelerimizin deneyimi, temsil örgütleri aracılığıyla destinasyon adına alınan kararlara taşınabilmeli. Sektör örgütlerinin hangi süreçlerde, nasıl ve hangi sorumluluklarla temsil edileceği açık biçimde tanımlanmalı" ifadelerine yer verdi.

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Konaklama sektörünün örgütlenmesi ve temsil edilmesine yönelik Bakan Ersoy’a öneride bulunan Kavaloğlu, "AKTOB olarak önerimiz, destinasyon yönetimlerinin güçlendirilmesi ile konaklama sektörünün örgütlenmesini ve temsilini destekleyecek yasal çerçevenin birlikte ele alınmasıdır. İncelediğimiz modellerden yararlanarak Türkiye’nin kendi idari yapısına ve destinasyonlarımızın farklı ihtiyaçlarına uygun bir model geliştirebiliriz" şeklinde konuştu.

"Turizmi Ortak Bir Vizyonla Yeniden Tanımlamak" temasıyla düzenlenen kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, yurt içinden ve yurt dışından turizm sektörü temsilcileri katıldı.