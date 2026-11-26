KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2027'de Amerika ve Asya pazarlarına ağırlık vereceklerini, yeni doğrudan uçuşlarla koltuk kapasitesini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Ersoy, Formula 1 organizasyonuyla turizm hareketliliğini İstanbul'dan Ege Bölgesi ve Antalya'ya yaymayı amaçladıklarını da söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen '16'ncı Uluslararası Resort Turizm Kongresi', Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Antalya'da başladı. Kongrenin açılış programında Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, milletvekilleri, AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ile ulusal ve uluslararası turizm sektörü temsilcileri yer aldı. Turizmin ortak bir vizyonla yeniden tanımlanmasının ele alındığı kongrede, küresel rekabet koşulları, Türkiye'nin turizmdeki konumu, sürdürülebilirlik, hava yolu şirketleri ve tur operatörlerinin destinasyonların başarısındaki rolü ile konaklama sektöründe yapay zeka uygulamaları değerlendiriliyor.

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YENİ PAZARLAR

Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2027 yılına girerken uluslararası seyahat talebini etkileyen belirsizlikleri ve artan rekabeti yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Ersoy, "Ana pazarlarımızdaki konumumuzu korurken yüksek katma değerli turizm ürünleriyle destinasyonlarımızı güçlendiriyor, turizm hareketliliğini 81 ilimize ve 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Başta Amerika ve Asya olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerimizi geliştirerek mevcut uçuş kapasitesini korumayı ve yeni doğrudan seferlerle koltuk kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Tanıtım çalışmalarımızı rezervasyona ve satışa dönüştüren uygulamalara da ağırlık veriyoruz. Veri ve yapay zekayı seyahat talebini öngörmek, doğru kitlelere ulaşmak ve kampanyalarımızın sonuçlarını ölçmek için çok daha etkin kullanacağız" dedi.

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FORMULA 1 STRATEJİSİ

Uluslararası spor ve kültür etkinlikleriyle Türkiye'nin görünürlüğünü artırmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Ersoy, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine TOSFED İstanbul Park'ta yeniden ev sahipliği yapılacağını hatırlattı. Organizasyona yönelik farklı bir tanıtım stratejisi yürüttüklerini belirten Ersoy, "Eskiden olduğu gibi sadece İstanbul'u ön plana çıkarmayacağız Formula 1'de. Tatilinizi geniş tutun, önce Bodrum'a gelin, sonra Formula 1'le taçlandırın veya önce Formula 1'e İstanbul'a gelin, Antalya'da tatilinize devam edin gibi geniş kapsamlı bir tanıtım stratejisiyle gireceğiz" diye konuştu.

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ÖN KAYITTA İSTANBUL İLK SIRADA

Formula 1 organizasyonuna yönelik ön kayıtlarla ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, "Şu anda iyi de bir sinyal var. Formula 1'e en fazla açık ara ön kayıt alan şehir İstanbul olmuş. İnşallah bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Amacımız sadece 1-3 Ekim haftasını İstanbul'da değerlendirmek değil, bunu Ege ve Antalya'daki resort imkanlarıyla daha geniş bir tarih aralığına ve daha fazla destinasyona yaymak. Hem yeni pazarlara ulaşmak hem sezonu uzatmak ve destinasyonlarımızın rekabet gücünü artırmak için kamu ve özel sektör olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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ANTALYA EXPO KONGRE VE FUAR MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yapılan yatırımlara da değinen Bakan Ersoy, EXPO yerleşkesinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "COP31 hazırlıkları kapsamında EXPO yerleşkesinin altyapısını güçlendirdik. 1 milyon metrekarelik proje alanına sahip yerleşkede 170 bin metrekare kapalı alan, 75 bin metrekare sergi ve fuar alanı ve 7 bin 700 araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. EXPO yerleşkesini Türkiye'nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri olarak değerlendireceğiz. Hedefimiz Antalya'yı MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek. Bunun için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın çatısı altında profesyonel bir yönetim yapısı kuruyoruz. Yerleşkenin yönetimini, etkinlik takvimini ve uluslararası tanıtımını bu yapı üzerinden yürüteceğiz" diye konuştu.

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COP31'İN KALICI MİRASI

EXPO yerleşkesiyle Antalya'ya yaz aylarında gelen misafirlere yeni bir etkinlik alanı sunacaklarını, kış ve bahar aylarında ise uluslararası kongre ve fuarlarla kente yeni ziyaretçiler çekeceklerini belirten Bakan Ersoy, "Böylece COP31 için yaptığımız yatırımı Antalya turizminin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan kalıcı bir kazanıma dönüştüreceğiz" dedi.

İklim değişikliğiyle mücadele gibi insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bir konunun turizm başkenti Antalya'da ele alınmasının çok anlamlı olduğunu belirten Ersoy, kıyıların, doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunmasının turizmde ulaşılan başarıyı gelecek yıllara taşımanın temel şartlarından biri olduğunu söyledi.

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TURİZM GELİRİNDE ÇİFTE REKOR

Bakan Ersoy, 2026 yılının 9 ayının uluslararası turizm açısından kolay geçmediğini belirterek, bölgede yaşanan çatışmalar, hava sahalarındaki kısıtlamalar ve artan ulaşım maliyetlerinin seyahat talebini ve uçuş planlarını etkilediğini söyledi. Türkiye'nin güçlü turizm altyapısı, ürün ve pazar çeşitliliği ve kesintisiz tanıtım çalışmaları sayesinde dayanıklılığını koruduğunu ifade eden Ersoy, "Yılın 9 ayında ülkemizde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Aynı dönemde turizm gelirimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece 9 aylık dönemler itibarıyla bugüne kadarki en yüksek turizm gelirini elde ettik. Üçüncü çeyrekte turizm gelirimiz yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara ulaştı ve çeyrek dönem bazında da rekor kırıldı" dedi.

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GECELİK HARCAMA 120 DOLAR

Yılın 9 ayında ziyaretçilerin Türkiye'de ortalama 10,34 gece kaldığını belirten Bakan Ersoy, "Kişi başına gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerimizin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 119,9 dolar, yani yaklaşık 120 dolar oldu. Gecelik harcamadaki artış turizmde daha yüksek katma değer üretme hedefimiz açısından çok önemli bir gösterge" diye konuştu.

DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Türkiye'nin dünya turizmindeki konumuna ilişkin de bilgiler veren Bakan Ersoy, "2017'de uluslararası turist sayısında dünyada 8'inci sıradaydık. 2025'te 4'üncü sıraya yükseldik. Turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 14'üncü sıradan 7'nci sıraya çıktık. Bu gelişimin temelinde 2018'den itibaren ürün ve pazar çeşitliliği üzerine kurduğumuz strateji var. Bir yandan Türkiye'nin farklı bölgelerindeki turizm değerlerini öne çıkardık, diğer yandan kaynak pazarlarımızı genişleterek belirli ülkelere bağımlılığımızı azaltmayı hedefledik" dedi.

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200'E YAKIN ÜLKEDE TANITIM

2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla tanıtım faaliyetlerin yıl boyunca sürdürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Ersoy, 2026 yılında CNN International, BBC, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera ve Eurosport gibi dünyanın önde gelen uluslararası yayın kuruluşlarında Türkiye'nin görünürlüğünü sürdürdüklerini, dijital kampanyaların ise 74 ülkede 7,1 milyar görünüme ulaştığını açıkladı.

MİNİ DİZİLERE 10,5 MİLYAR GÖSTERİM

İnsanların seyahat tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan birinin destinasyonlarla oluşan duygusal bağ olduğunu belirten Bakan Ersoy, mini dizi stratejisini de bu anlayış üzerine kurduklarını söyledi. Kapadokya'dan Bodrum'a, Güneydoğu Anadolu'dan İzmir'e, Ankara ve çevre illerden Doğu Karadeniz'e kadar Türkiye'nin farklı bölgelerini o coğrafyalarda geçen hikayelerle uluslararası izleyiciye tanıttıklarını anlatan Bakan Ersoy, "2025 ve 2026 yıllarında hazırladığımız 10 mini dizi toplam 10,5 milyar gösterim elde etti. Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformumuz 2026 itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı. Sosyal medya hesaplarımızdaki toplam takipçi sayısı ise Ekim 2026 itibarıyla 24,6 milyona erişti. Önümüzdeki dönemde bu güçlü dijital altyapımızı daha da geliştirerek tanıtım yatırımlarımızın geri dönüşünü artıracağız" dedi.

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FESTİVAL 32 İLE YAYILACAK

Turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak için ziyaretçilere yeni seyahat nedenleri sunduklarını belirten Bakan Ersoy, 2023'te başlatılan Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürüttüklerini söyledi. Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilere tarihi ve kültürel mirası akşam saatlerinde deneyimleme imkanı sunduklarını belirten Ersoy, bu yıl 26 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni 2027'de 32 ile taşımayı planladıklarını açıkladı. Bakan Ersoy, bu çalışmalarla farklı şehirlere ve sezonlara yeni seyahat talebi oluşturmayı, turizmin ekonomik katkısını daha geniş kesimlere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DÜNYA LİDERLİĞİ

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile yürütülen program kapsamında Ekim 2026 itibarıyla 20 binin üzerinde konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını açıklayan Bakan Ersoy, "Bunların 2 bin 650'den fazlası kriterlerin tamamını karşılayarak üçüncü aşama sürdürülebilir turizm sertifikası almaya hak kazandı. Bugün Türkiye, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi kriterlerine göre sertifikalandırılan konaklama tesisi sayısında dünyada açık ara ilk sırada yer alıyor. Hedefimiz 2030 yılına kadar ülkemizdeki tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılaması" diye konuştu.

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580 MAVİ BAYRAKLI PLAJ

Kıyıların korunması ve turizm bölgelerinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, bu yıl 580 plajın mavi bayrak almaya hak kazandığını, Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısında dünyada 3'üncü sırada yer aldığını söyledi. Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesinde bölgenin artan ihtiyacını karşılamak üzere Belek Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırdıklarını ve tesise bağlı altyapıları güçlendirdiklerini dile getirdi.

SEKTÖRE İKİ DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından turizm sektörüne yönelik açıkladığı desteklere de değinen Bakan Ersoy, "Konaklama vergisi 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edecek. Bakanlığımızdan turizm işletme belgesi olan konaklama tesislerine sağlanan istihdam desteği de 2028'e kadar uzatılacak. Bu iki adım işletmelerimizin maliyetlerini yönetmelerine ve istihdamı korumalarına katkı sağlayacak" dedi.

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Bakan Ersoy, kongrede ortaya konulacak önerilerin ve kurulacak yeni iş birliklerinin Türkiye turizminin geleceğine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.