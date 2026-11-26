Manavgat Belediye Başkanı Vekili Mehmet Çiçek, "Manavgat bugün 266 bin 480 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Nüfus bakımından il olması konuşulan 19 ilçenin 16'sından daha kalabalığız" dedi.

Manavgat'ın il olma talebini yeniden gündeme taşımak, geçmişte yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve geleceğe yönelik ortak bir yol haritası oluşturmak amacıyla Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk koordinesinde istişare toplantısı düzenlendi. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat'ın il olma talebinin yaklaşık 33 yıl öncesine dayandığını hatırlatarak, 1993 yılından itibaren farklı siyasi görüşlerden temsilcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu hedef doğrultusunda bir araya geldiğini ifade etti. Geçmiş dönemlerde yürütülen girişimlere ve bu süreçte emeği geçenlere değinen Çiçek, Manavgat'ın il olma meselesinin herhangi bir siyasi görüşün değil, kentin ortak meselesi olduğunu vurguladı. Manavgat'ın nüfusu, ekonomik gücü, turizm kapasitesi, istihdamı ve tarımsal üretimiyle il olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Çiçek, il olmanın idari bir statü değişikliğinin yanı sıra kamu hizmetlerine erişimin kolaylaşması, yatırımların artması ve kentin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretilmesi açısından da önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Vekili Çiçek şunları söyledi:

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"Manavgat bugün neden il olmayı istiyor? Bunun cevabını yalnızca duygularımızla değil, rakamlarla ve gerçeklerle de ortaya koyabiliyoruz. Manavgat bugün 266 bin 480 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Nüfus bakımından il olması konuşulan 19 ilçenin 16'sından daha kalabalığız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SEGE2022 verilerine göre 973 ilçe arasında 74. sıradayız. Karşılaştırılan 19 ilçe içerisinde ise ikinci sıradayız. 2025 yılında yaklaşık 22 milyar 38 milyon lira vergi ödemişiz. Yani bu şehir yalnızca kendi ekonomisini büyütmüyor, ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor. Turizmde zaten hepimizin bildiği güçlü bir konumdayız. 423 tesisimiz, 193 bin yatak kapasitemiz var. 2025 yılının ilk dokuz ayında 24 milyon geceleme gerçekleşmiş. Türkiye'deki yabancı turist gecelemelerinin 5'te 1'i Manavgat'ta gerçekleşiyor. İstihdam rakamlarımız da ortada. Ağustos 2025 itibarıyla 131 bin 20 sigortalı çalışanımızla 81 ilin 56'sından öndeyiz, 11 bin 259 iş yerimizle de 47 ili bu anlamda geride bırakmış durumdayız. Tarımda da önemli bir üretim merkeziyiz. Türkiye'de yetişen muzun yaklaşık beşte biri, susamın ise dörtte biri Manavgat'tan karşılanıyor. Şimdi bütün bu rakamları yan yana koyduğumuzda kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Bu kadar büyük nüfusa, bu kadar güçlü ekonomiye, turizm kapasitesine, üretime ve istihdama sahip bir Manavgat'ın il olma talebini konuşması kadar doğal ne olabilir?"

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Ortak çalışma ve komite kurulması önerisi öne çıktı

Toplantıda katılımcılar söz alarak, Manavgat'ın il olma potansiyeli, mevcut imkânları ve il olma sürecinin gerekliliklerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen girişimler ele alınırken, Manavgat'ın bugünkü demografik, ekonomik ve sosyal yapısının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Toplantıda öne çıkan önemli başlıklardan biri ise Manavgat'ın il olma hedefi doğrultusunda çalışmaların koordineli biçimde yürütülmesini sağlayacak bir komite kurulması oldu. Komitenin sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, siyasi parti başkanları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, bürokratlar ve geçmiş dönem belediye başkanlarından oluşması gerektiği yönünde görüşler dile getirildi. Geçmişteki çalışmaların ve belgelerin yeniden incelenmesi, güncel verilerle kapsamlı bir dosya hazırlanması ve ilgili kurumlarla ortak girişimlerde bulunulması yönünde görüşler dile getirildi.

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Manavgat'ın il olma talebinin ortak bir hedef doğrultusunda siyasi ve kurumsal farklılıkların ötesinde ele alınması gerektiğine dikkat çekilen toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Toplantıya siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.