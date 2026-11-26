Tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek yenilikçi girişimleri desteklemek amacıyla düzenlenen Growtech Global Startup yarışmasında ilk 3'e giren firmalar ödüllerini aldı.

Growtech Antalya fuarı kapsamında düzenlenen yarışma, girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerinin katkı ve sponsorluklarıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya başvuran 20 firma arasında yapılan jüri değerlendirilmesi sonucunda 3'üncülük ödülünü İstanbul’dan katılan İbrahim Vural, ikincilik ödülünü Adıyaman’dan Yusuf Mert Gündüz ve birinciliği ise Ankara'dan katılan firmadan Faik Baykuş aldı.

Başarılı girişimleri her yıl startup yarışmasıyla desteklediklerini belirten Growtech Fuarlar Direktörü Engin Er, "Girişimciler, sadece finansmana erişim değil, aynı zamanda güçlü bir ekosisteme dahil olma fırsatı da bulacaklar. Yarışmada ilk üçe giren girişimler, özel ödül ve desteklerle büyüme yolculuklarını hızlandırma şansı yakalayacak" diye konuştu.