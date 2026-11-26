Antalya'da, Kepez Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılık sorguları geç saatlere kadar sürdü.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan İmar Müdürü E.K, Destek Hizmetleri Müdürü M.D, Satın Alma Müdürü D.K, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D, Kent Grup Lojistik Şirketi sahibi D.A, Kepez Belediyesi piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y, Mali Hizmetler Müdürü F.V, satın alma görevlisi M.G, mimar M.A, Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ve Kepez Belediyesi Yeni Parti Meclis Üyesi İ.Ç, eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö, emekli emniyet mensubu A.Ö, Antalya Pamuklu Dokuma Tic. AŞ Genel Müdürü R.C.D, emlakçı K.K, avukat S.S, emekli emniyet mensubu A.B. ile Y.N, H.C, F.U ve H.K. tutuklandı.

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Şüphelilerden İhale Servis Müdürü R.E, Kepez Belediyesi Özel Kalemi A.B.S. ve Y.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım'da Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındıkları bildirilmişti.