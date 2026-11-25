Manavgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde E.K'nin kullandığı 07 CCR 545 plakalı otomobil ile M.A.G. idaresindeki 07 FOU 95 plakalı araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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