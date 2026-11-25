Antalya'da CHP'li Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince CHP'li Kepez Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Antalya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında H.C., F.U., H.K. ve Y.Ç.'nin de eklenmesiyle şüpheli sayısı 24'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V., İhale Servis Müdürü R.E., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., Özel Kalem görevlisi A.B.S., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A. yer aldı.

Soruşturma kapsamında eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., Kent Grup Lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K. ve Y.N. de adliyeye sevk edildi.

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Belediye başkanı adına rüşvet aldığı iddiası

Soruşturma kapsamında eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S.'nin rüşvete aracılık ettiği, Y.N.'nin ise belediye başkanı adına rüşvet parası aldığı ileri sürüldü. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve belediyenin Özel Kalem görevlisi A.B.S.'nin de rüşvet aldığı iddia edildi. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda kullandıkları dijital materyallere el konulurken, adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alınacak.