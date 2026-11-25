Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 2 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan S.B'nin (66) telefonla arayan kişilerce dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin çeşitli yönlendirmelerle S.B'nin ziynet eşyaları ile bankadaki nakit parası dahil toplam 2 milyon lirayı Saray Mahallesi'ndeki bir otobüs durağına bırakmasını sağladıkları belirlendi.

Saha çalışmaları ve teknik takip sonucu Alanya ve Manavgat ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında ele geçirilen 190 bin liranın mağdura teslim edildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.