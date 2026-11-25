Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 66 yaşındaki kadını "Adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla 2 milyon TL dolandıran 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alanya'da yaşayan S.B. (66) isimli kadını telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak kadına adının terör örgütüne karıştığını söyledi. Korkuya kapılan kadından, olayın gizli yürütüldüğünü öne sürerek kendileri dışında kimseyle iletişim kurmamasını isteyen şüpheliler, evindeki bilezik, altın, yüzük ve küpeler ile bankadaki nakit parasını teslim etmesini istedi. Şüphelilerin söylediklerine inanan kadın, ziynet eşyaları ve parasını Saray Mahallesi'nde bulunan otobüs durağında bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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5 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaşlı kadını yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığı belirlenirken, paranın 190 bin TL'sinin mağdura teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.