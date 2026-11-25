MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Oda üyesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Gök, Manavgat'ın gelişiminde eğitimin ve nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Oda üyesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Öğretmenleri girişte karşılayan Gök ve yönetim kurulu üyeleri, konuklarına karanfil takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Programa, kendisi de öğretmen olan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de katıldı.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gök, öğretmenleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Öğretmenlerin gelecek nesillerin yetişmesindeki emeğine değinen Gök, Manavgat'ın gelişiminde eğitimin ve nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı.

Öğretmenliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Gök, "Rahmetli babamın da öğretmen olması ve eşimin bu kutsal mesleği sürdürüyor olması nedeniyle öğretmenliğin taşıdığı sorumluluğu, fedakârlığı ve insan hayatındaki yerini yakından tanıma fırsatı buldum. Bu nedenle sizlerin emeğini ve üstlendiğiniz sorumluluğu her zaman ayrı bir saygıyla karşılıyorum" dedi.

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Gök, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Gök, emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.