Kozmetik sektörü Antalya'da buluşacak
Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kozmetik Kongresi, 14-16 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.
Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kozmetik Kongresi, 14-16 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.
KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, yaptığı açıklamada, bu yılki kongreyi cilt bakımında kullanılan aktif bileşenlerin makyaj, saç ve kişisel bakım ürünlerine nasıl uyarlandığının aktarıldığı "Kozmetikte Skinification" temasıyla hazırladıklarını belirtti.
Kongrenin paneller, KÜAD talks oturumları ve uygulamalı atölyelerin yanı sıra Innovation Zone ve Upcycle Proje Yarışması'na ev sahipliği yapacağını aktaran Arslan, "Üç günlük kongrede akademisyenler, uluslararası uzmanlar ve sektör liderleri bir araya gelecek. Yeni nesil formülasyon teknolojileri, sürdürülebilir AR-GE yaklaşımları ve değişen tüketici beklentilerinin ele alınacağı programda, güncel mevzuat ve Türkiye kozmetik sektörünün küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik e-ihracat stratejileri de değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.
Arslan, kongrenin son günü Bildiri Ödül Töreni gerçekleştirileceğini bildirdi.
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