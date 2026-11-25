Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 25.11.2026 - 14:27 Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E.E'nin kullandığı 34 RHP 402 plakalı otomobil, Seydiler Mahallesi D-400 kara yolunda, Muhammet Kara (78) yönetimindeki 07 LJS 10 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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