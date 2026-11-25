Kaza, ManavgatAlanya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.E'nin kullandığı 34 RHP 402 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Muhammet K.'nin kullandığı 07 LJS 10 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre fırlayan motosiklet yanarak hurdaya dönerken, kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Muhammet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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