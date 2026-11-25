Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 26. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 27 Kasım-13 Aralık'ta ünlü piyanistleri ve genç yetenekleri müzikseverlerle buluşturacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek festivalde, uluslararası sanatçıların yanı sıra Türkiye'nin yetiştirdiği genç piyanistler, oda müziği toplulukları ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) sahne alacak.

Festivalin açılış konserinde 27 Kasım'da dünyaca ünlü piyanist ve Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesinde piyano profesörü Anna Malikova performans sergileyecek.

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Flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ile piyanist, besteci ve orkestra şefi Orçun Orçunsel tarafından kurulan Duo Fidelis, 28 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak. Fransız piyanist Hugues Leclere ise 29 Kasım'da sahne alacak.

Festival kapsamında genç piyanistler Derin Zehra Erdem, Can Erkekli ve Serdar Yekta Elmas, 1 Aralık'ta sahnede olacak. Türk bestecilerin eserlerini ve uluslararası piyanolu trio repertuvarını tanıtmayı amaçlayan Bosphorus Trio da 3 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkati çeken genç piyanist Can Saraç, 4 Aralık'ta performans sergileyecek.

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Piyanist Çağdaş Özkan 5 Aralık'ta, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Genç Piyanistler ise 7 Aralık'ta sahne alacak. Avrupa'nın önemli konser salonlarında performanslarıyla tanınan Salih Can Gevrek 8 Aralık'ta, piyanist Burak Çebi de 10 Aralık'ta sahneye çıkacak.

13 Aralık'ta festivalin kapanış konserinde Polonyalı piyanist Szymon Nehring, şef Michal Nesterowicz yönetimindeki ADSO eşliğinde sahne alacak.

Tüm konserlerin saat 20.30'da başlayacağı festivalin biletleri, AKM Bahçe Gişe ve Biletix'in çevrim içi satış kanallarından temin edilebilecek.