Alanya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, sahadaki mücadele kadar tribünlerdeki renkli görüntülerle de dikkat çekiyor. Takımlarını yalnız bırakmayan mahalle sakinleri, konfeti, meşale ve havai fişek gösterileriyle adeta Süper Lig tribünlerini aratmıyor.

Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda takımlarını desteklemek isteyen mahalle sakinleri, aileleri ve çocuklarıyla birlikte halı sahaların yolunu tutuyor. Maçlardan saatler önce sahayı dolduran taraftarlar, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte tezahüratlarla takımlarına destek veriyor. Yanlarında getirdikleri konfeti, meşale ve havai fişeklerle görsel şovlar hazırlayan mahalle sakinleri, ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Takımlarının renklerine ve mahallelerine özgü hazırlıklar yapan taraftarlar, oluşturdukları atmosferle Süper Lig tribünlerini aratmıyor.

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Dere mahallesi taraftarlarından görsel şov

Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Dere Mahallesi, grup maçlarını namağlup tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Takımlarını ilk karşılaşmadan itibaren yalnız bırakmayan Dere Mahallesi sakinleri, Mahmutlar Mahallesi ile oynanan mücadelede de tribünlerdeki yerlerini aldı. Yüzlerce kişinin katıldığı karşılaşma öncesinde taraftarlar, hazırladıkları görsel şovlarla dikkat çekti. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte halı sahayı dolduran mahalle sakinleri, maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada iki takım da çeyrek finale yükselmek için mücadele etti. Mücadelenin ikinci yarısında bulduğu golle 10 öne geçen Mahmutlarspor, karşılaşmayı bu skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuçla turnuvaya veda eden Dere Mahallesi takımının taraftarları ise karşılaşma boyunca takımlarına destek vermeyi sürdürdü.

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Konukçu: "Kaybettiğimiz mahalle kültürünü yeniden inşa ediyoruz"

Alanya Belediyespor Başkanı Faruk Konukçu, turnuvanın başlangıçta hayal ettiklerinin ötesinde bir noktaya ulaştığını söyledi. Organizasyonu mahallelerde sosyal politikaları ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiklerini belirten Konukçu, "Başında hayal etmediğimiz bir noktaya geldi. Biz belediye olarak mahallelerde sosyal politikayı geliştirmek için yaptığımız çalışmaları desteklemek amacıyla bu spor turnuvasını organize etmiştik. 44 mahalle katılım yaptı. Grup maçları inanılmaz keyifli geçti. 100 grup maçını geride bıraktık, ardından son 16'ya geldik. Şu anda neredeyse bütün mahalleler takımlarını desteklemek için geliyor, görsel şovlarını hazırlıyor, sosyal medya sayfalarını oluşturuyor. Her gün mahallesiyle yaşayan muazzam bir kültür oluştu. Aslında tam da istediğimiz buydu. Kaybettiğimiz mahalle kültürünü yeniden inşa edelim. ‘Mahalle mirastır' sloganıyla yola çıktık. Mahallenin annelerden, anneannelerden, babaannelerden ve dedelerden gelen mirasını bugün yeniden yaşatacak bir zemin oluşturalım, mahalleleri birbiriyle kardeşleştirelim, aralarında bir hukuk oluşturalım istedik. Bu çabamızın amacına ulaştığını düşünüyorum" dedi.

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"İzleyici sayısı 3 binleri aştı"

Turnuvada şu ana kadar 102 maçın tamamlandığını, 103. karşılaşmanın oynandığını belirten Konukçu, organizasyonun gördüğü ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Konukçu, "Ufak tefek tartışmalar ve sorunlar olsa da bir mahalle turnuvası için çok başarılı geçtiğini düşündüğüm bir süreç yaşadık. 116'ncı maçımız final karşılaşması olacak. Bütün Alanyalıların kendi mahallesine sahip çıkarak bu turnuvayı yakından desteklemesini ve takip etmesini istiyorum. Herkesi buraya davet ediyorum. Mahalle kültürü tam da böyle bir şey. İnsanlar aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla geliyor. Oynayanların aileleri de doğal olarak organizasyona aktif katılım sağlıyor. Ortalama 2 bin ila 2 bin 500 kişilik izleyiciyle buralara kadar geldik. Şu anda bu rakam 3 binleri de aştı. Dere Mahallesi, grup maçları da dahil olmak üzere muazzam bir katılım ve görsel şölenle buraya geldi. Bugün de insanların bu şovu izlemek için geldiğini görüyorum. İnsanlar mahalleleri tanıyor, kendi mahallesinin dışındaki mahallelere de sempati duyuyor. Bunun daha da büyüyerek gelişeceğine ve mahallelerdeki sosyal yaşamı güçlendireceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Turnuvanın Alanya'nın değerlerine katkı sunan isimlerle geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini de kaydeden Konukçu, "Birinci Dr. Nazım Köseoğlu Sezonu olarak adını koyduk. Alanyaspor'un kurucusu olarak bu işin içinde de vardı. Geleneksel olması için başına birinci ifadesini koyduk. Bundan sonra da Alanya'ya değer katan isimlerin adlarıyla devam edecektir. Bizden sonra da sürecek. Buradan çocuklarımıza bir miras bıraktığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor

Dere Mahallesi taraftarlarından Şükrü Kaplan (50), turnuvanın güzel geçtiğini ve takımlarını ilk maçtan bu yana desteklediklerini söyledi. Kaplan, "Gayet güzel gidiyor. Dereköy'ü ilk maçtan beri destekliyoruz. Bugün Mahmutlar'ı yenerek ilk 8'e kalacağımıza inanıyoruz. Dereköy'ün gençleri gayet sağlıklı ve başarılı. Organizasyonu onlar yapıyor, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Dostluk ve kardeşlik kazansın. Güzel bir maç olmasını diliyoruz" dedi.

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"Sesimiz kısılıyor ama takımımız için değer"

Dere Mahallesi taraftarlarından Soner Sezen (26) ise turnuvanın mahalle sakinlerini bir araya getirdiğini belirterek takımlarına sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti. Sezen, "Alanya Belediyesinin ilk kez gerçekleştirdiği mahalleler arası organizasyonda takımımız çok iyi gidiyor. Henüz mağlubiyetimiz yok, gol yemedik. İki galibiyet ve iki beraberliğimiz var. Takımımıza sonuna kadar destek veriyoruz. Buradan eve giderken sesimiz kısılıyor, bir hafta zorluk çekiyoruz ama olsun. Takımımız ve köyümüz için değer. Her maçta desteğimiz devam ediyor. Mahallemizin gençleriyle birlikte aşkla ve tutkuyla buraya geliyoruz. Havai fişek gösterilerimizi yapıyoruz. Bu organizasyon artık tüm Alanya'da, hatta Türkiye'de konuşulmaya başladı. Haberlere de çıktık. Gençlerimize destek olan sponsorlardan Allah razı olsun. Bugün zorlu bir rakibimiz var. İnşallah bu turu da geçip son 8'e kalacağımıza inanıyoruz. Bir sıfır olsun, bizim olsun. Genç arkadaşlarımızın hepsi çocukluk arkadaşlarımız. Takımımız sağlam ve diri. Son 8'e kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu.