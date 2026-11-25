Antalya Ticaret Borsasının (ATB) kasım ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TOBB Nefes Kredisi'nin 50 milyar TL'lik yeni kredi hacmiyle yeniden hayata geçirildiğini hatırlatarak, "İşletmelerimizin finansmana erişimde ciddi güçlük yaşadığı bu dönemde KOBİ'lerimize nefes aldıracak bu uygulamayı son derece önemli buluyorum. Başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili meclis üyelerinin bilgilendirildiği ATB'nin kasım ayı Meclis toplantısında tarım, ekonomi, COP31 ve Antalya'nın ekonomik verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. TOBB Nefes Kredisi'nin 50 milyar TL'lik yeni kredi hacmiyle yeniden hayata geçirildiğini hatırlatan Çandır, "İşletmelerimizin finansmana erişimde ciddi güçlük yaşadığı bu dönemde KOBİ'lerimize nefes aldıracak bu uygulamayı son derece önemli buluyorum. Başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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ATB'nin seçimleri sonrasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettiklerini hatırlatan Çandır, "Görüşmemizde yeni dönem hedeflerimizin yanı sıra kentimizin ve bölgemizin önceliklerini, üyelerimizin beklenti ve taleplerini paylaştık. Sayın başkanımıza gösterdiği yakın ilgi, nazik ev sahipliği ve kıymetli destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Yatırım iştahı olumsuz etkileniyor"

Antalya ve ülkenin ekonomik görünümünü yılın ilk 10 aylık verileri üzerinden değerlendiren Çandır, "Verilere göre yıl sonuna yaklaşırken iş dünyamız ve ekonomimiz ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bir tarafta iç ve dış talepteki daralma, diğer tarafta yüksek maliyet artışları var. Bütün bunlar iş dünyamızın hareket kabiliyetini ve yatırım iştahını olumsuz etkiliyor. Nitekim açıklanan son veriler de bu tabloyu doğruluyor. Uzmanlar yıl sonu büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ediyor. Görünen o ki 2026 yılını yüzde 3'ün altında bir büyümeyle tamamlayacağız" dedi. Çandır, şunları kaydetti: "Kentimiz iş dünyası ve ekonomisi de bu koşullar altında genel olarak ülkemiz ortalamasıyla benzer bir seyir izledi. Ancak toplam ihracat ve tarımgıda ihracatında ülke ortalamasının üzerinde bir performans gösterdik. İlk 10 aylık verilere göre kurulan şirket sayısı kentimizde yüzde 9,1, ülkemizde ise yüzde 3,2 arttı. Kapanan şirket sayısında ise kentimizde yüzde 12,5, ülkemizde yüzde 1,8 azalma yaşandı. Bu veriler, şirket kuruluşları ve kapanışları açısından kentimizin ülke ortalamasından daha olumlu bir görünüm sergilediğini gösteriyor" diye konuştu.

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Ödeme alışkanlıkları ve ticari riskler tarafında ise daha dikkat çekici bir tabloyla karşı karşıya kalındığını söyleyen Çandır, "Protestolu senet hacmi kentimizde yüzde 27, ülkemizde yüzde 50 arttı. Karşılıksız çek hacmindeki artış ise kentimizde yüzde 83, ülkemizde yüzde 50 oldu. Özellikle karşılıksız çeklerde kentimizde yaşanan artışın ülke ortalamasının üzerinde olması, ticari ödemelerdeki sıkıntıların yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Ekonomideki hareketliliğin önemli göstergelerinden biri olan çekle işlem hacmine baktığımızda da dikkat çekici bir sonuç görüyoruz" dedi.

"Antalya'nın çekle işlem hacmi arttı"

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Çekle işlem hacminin Antalya'da yüzde 25, ülkede yüzde 18 arttığına işaret eden Çandır, "Ancak bu dönemde enflasyonun yüzde 30 civarında olduğunu dikkate aldığımızda çekle işlem hacmindeki artışın reel bir büyümeye işaret etmediğini, aksine reel olarak daralma yaşandığını söyleyebiliriz" dedi.

Kredi kullanımını da değerlendiren Çandır, "Toplam krediler bu dönemde kentimizde yüzde 41, ülkemizde yüzde 37 arttı. Ancak ticari ve tarımsal kredilerde ülke ortalamasının altında kaldık. Ticari krediler kentimizde yüzde 37, ülkemizde yüzde 40 arttı. Tarımsal kredilerde ise kentimizde yüzde 33, ülkemizde yüzde 37 artış yaşandı. Bu verilerin bize gösterdiği önemli bir başka nokta da kredi kullanımındaki payımız. Toplam kredilerde ülke genelindeki kredi hacminden aldığımız pay yaklaşık yüzde 4 iken, tarımsal kredilerdeki payımız yüzde 3 civarında kalıyor. Özellikle tarım ve ticaret gibi kent ekonomimizin temel sektörlerinde kredi kullanımının ülke ortalamasının gerisinde kalmasını dikkatle değerlendirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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İhracat rakamlarının olumlu seyrettiğini söyleyen Çandır, "Kentimizin toplam ihracatı yüzde 14 artarken, ülkemizin ihracatı yüzde 6 arttı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız kentimizde yüzde 12,4, ülkemizde yüzde 4 arttı. Yaş meyve ve sebze ihracatımız ise kentimizde yüzde 23,9, ülkemizde yüzde 34,6 arttı" dedi.

"En önemli iklim buluşmasına ev sahipliği yaptık"

Antalya'nın dünyanın en önemli iklim buluşmalarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yaptığını belirten Çandır, Antalya'nın geçmişte başarıyla gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlarda olduğu gibi COP31'de de güçlü bir ev sahipliği yaptığını kaydetti. Çandır, "Kentimizin uluslararası tanıtımına ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin rol üstlenmesine önemli katkı sağlayan bu organizasyonun Antalya'ya kazandırılmasından gerçekleştirilmesine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Antalya Ticaret Borsası olarak COP31'de stant açarak, çalışmalarını ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturduklarını anlatan Çandır, şu bilgileri paylaştı:

"Su, iklim ve tarım alanındaki projelerimizi tanıttık; çok sayıda kurum, kuruluş ve sektör temsilcisiyle görüşerek yeni iş birliği imkânlarını değerlendirdik. Hatırlayacağınız üzere, 2026 yılı çalışma temamızı ‘Su' olarak belirlemiştik. Bu kapsamda tarım, turizm, sanayi ve kentsel kullanımda suyun mevcut durumunu, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Antalya Su Diyaloğu toplantılarını ve ardından Antalya Su Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz tespit ve önerileri sonuç raporunda bir araya getirerek COP31'e taşıdık. Düzenlediğimiz panel ile raporumuzu kamuoyuyla paylaşarak Antalya'nın su gündemini ulusal ve uluslararası platformda görünür hâle getirdik. Burada özellikle vurgulamak istiyorum: Hedefimiz, önerilerimizin raporlarda kalması değil, kurumlarımızın iş birliğiyle uygulamaya geçirilmesidir. Antalya Tarım Konseyimizle hazırladığımız ‘İklim Dayanıklı Tarım İçin Antalya Mutabakatı‘nı, Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Büşra Özdemir ve konsey üyelerimizin katılımıyla COP31 kapsamında imzaladık. 7 ana başlıkta 31 maddelik mutabakat ile Antalya tarımının iklim değişikliğine uyumu için ortak bir irade ortaya koyduk. Hedefimiz, iklim değişikliğine dirençli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim yapısını güçlendirmektir. Diğer taraftan, CityMedAgriNet girişimiyle Akdeniz'e kıyısı olan şehirler arasında tarım, iklim, çevre ve su alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi, ortak projeler ve uygulanabilir çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bütün bu çalışmaları birbirini tamamlayan ortak bir hedefin parçaları olarak görüyoruz. Amacımız; doğal kaynaklarını koruyan, suyunu verimli kullanan ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir Antalya için kurumlarımızla birlikte somut adımlar atmaktır."

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin COP31'de önemli çalışmalara imza attığını anlatan Çandır, "TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde Birliğimiz, COP31'in Özel Sektör Elçiliği görevini üstlendi. COP tarihinde iş dünyasının ilk kez bu ölçekte temsil edildiği COP31 İş ve Yatırım Zirvesi, 55 ülkeden bin 500'ün üzerinde katılımcıyı Antalya'da buluşturdu. Zirvede iklim finansmanı, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve yatırım imkanları ele alındı. Bu organizasyon, iklim hedeflerinin somut yatırımlara ve iş birliklerine dönüştürülmesi açısından önemli bir adım oldu" diye konuştu.

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Fiyat istikrarsızlığı ve tahsilat problemi

Ali Çandır, ATB meslek komitesi toplantılarının çalışmalarıyla ilgili de meclisi bilgilendirirken, komitelerin gündemindeki konuları dile getirdi. Artan girdi ve finansman maliyetleri, piyasalardaki fiyat istikrarsızlığı, azalan karlılık ve devam eden tahsilat sorunlarının tüm komitelerin ortak gündemi olduğunu kaydeden Çandır, "Yaş meyve ve sebze sektöründe döviz kuru ve döviz dönüşüm desteğinin ihracatçılarımızın rekabet gücüne etkilerini, transit geçiş belgelerinde yaşanan sıkıntıları ve hal iş yeri tahsis sürelerinin uzatılması ihtiyacı dile getirildi. Özellikle hal piyasalarında fiyat oluşumuna ilişkin belirsizliklere dikkat çekerek, şeffaf ve yasal dayanağı bulunan kalıcı bir fiyat oluşum mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar. Zeytin ve zeytinyağında yüksek rekolteye rağmen fiyatların maliyetler karşısında yetersiz kaldığını, üretim artışının pazarlama ve ihracat imkanlarıyla desteklenmesi ve ilave destekler sunulması gerektiğini belirttiler. Hayvancılıkta artan yem maliyetlerini, çiğ süt fiyatlarının üretim maliyetlerini karşılamakta yetersiz kalmasını ve et piyasasında yaşanan talep daralmasını değerlendirdiler. Yem ham maddelerine yönelik desteklerin artırılması gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca tarımsal desteklerin etkinliğinin artırılması, tıbbi ve aromatik bitkilerde yaşanan fiyat ve kalite sorunları, katma değerli üretimin geliştirilmesi ve yeni ihracat pazarlarına erişim konularını gündeme getirdiler" diye konuştu.

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Hal yasası için öneriler

Meslek komitelerinde gündeme gelen ve tarım sektörünün geleceği açısından önem taşıyan dört konuyu de Meclis üyeleriyle paylaşan Çandır, Hal Kanunu çalışmalarına dikkat çekti. Yeni düzenlemenin yaş meyve ve sebze ticaretinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Çandır, şu önerilerde bulundu:

"Üretici örgütlerinin güçlendirilmesi, kayıt dışıyla mücadele, dijital altyapının geliştirilmesi ve ticari güvenin artırılması yönündeki düzenlemeleri, ayrıntılarını henüz bilmemekle birlikte genel yaklaşım olarak olumlu buluyoruz. Ancak yapılması düşünülen düzenleme mutlaka hal işlem hacmini ve derinliğini artırmalı, standardizasyonu ve şeffaflığı geliştirmeli, fiyat oluşumunu daha sağlıklı hale getirerek piyasa işleyişini iyileştirmelidir. Antalya Ticaret Borsası olarak Mayıs 2025'te hazırladığımız Yaş Meyve Sebze Piyasası ve Hal Mevzuatı Raporumuzda sektörün yapısal sorunlarını ortaya koymuş, çözüm önerilerimizi ilgili makamlarla paylaşmıştık. Bu çerçevede yeni düzenlemeden temel beklentilerimiz, HKS, eFatura ve ÇKS gibi kayıt sistemlerinin bütünleştirilmesi, hal içi ticaretin daha cazip hale getirilmesi, ürünlerin kalite ve standartlarına göre sınıflandırılması, şeffaf, güvenilir ve sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması, piyasa verilerinin düzenli izlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması, toptancı hallerinin depolama, paketleme ve lojistik altyapısının geliştirilmesi yönündedir. Yaş meyve ve sebze piyasasının yalnızca denetim ve yaptırımlarla değil, ticareti kolaylaştıran ve kayıtlı çalışmayı teşvik eden yapısal düzenlemelerle güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Beklentimiz, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, tüccarın güvenle faaliyet gösterdiği ve tüketicinin uygun fiyatla güvenilir gıdaya ulaşabildiği şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulmasıdır. Daha önce ilgili makamlara sunduğumuz önerilerin yeni Hal Kanunu çalışmalarında dikkate alınmasını önemsiyoruz."

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İhracatçıların rekabet gücünü doğrudan etkileyen döviz dönüşümü desteğinin de önemli bir konu olarak iş dünyasının önünde olduğunu söyleyen Çandır, şunları söyledi:

"Merkez Bankamızın yeniden faiz indirimine başlamasını olumlu buluyoruz. Ancak üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve kredi maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Enflasyon ile döviz kuru arasındaki fark ihracatçılarımızın rekabet gücünü zayıflatırken, döviz dönüşüm desteğindeki yeni koşullar da firmalarımızın destekten yararlanmasını güçleştiriyor. Beklentimiz, yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinin artırılması ve getirilen ilave koşulların kaldırılarak firmalarımızın desteğin tamamından yararlanmasının sağlanmasıdır. Bu mümkün değilse en azından önceki uygulamaya dönülmesini istiyoruz. Ayrıca ihracatçılarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü koruyabilmesi için düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanlarının artırılmasını bekliyoruz. İhracatçımızın rekabet gücünü korumak, yalnızca ihracatımızı değil, üretimimizi, istihdamımızı ve ülkemizin dış pazarlardaki konumunu korumak anlamına gelmektedir."

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"Gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlensin"

İş dünyasının önündeki en önemli konulardan birinin gelir vergisi dilimleri olduğunu belirten Çandır, "2023 yılı başını esas aldığımızda birikimli enflasyon 6,5 katına ulaşırken, gelir vergisi dilimleri ortalama yalnızca 2,7 katına yükseltilmiştir. Aradaki bu büyük fark, çalışanlarımızın daha yüksek vergi dilimlerine erken girmesine ve ücret artışlarının önemli bir bölümünün vergiye gitmesine neden oluyor. Beklentimiz, gelir vergisi dilimlerinin günümüz ekonomik koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi, vergi yükünün hafifletilmesidir" dedi.

Ziraat Bankası tarımsal kredi limitlerinin artırılmasını da isteyen Çandır, "Üyelerimiz, tarımsal işletmelerimizin üretim ve yatırımlarını sürdürebilmesi için Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli kredilerin üst limitlerinin günümüz üretim maliyetleri ve işletmelerimizin finansman ihtiyaçları dikkate alınarak en az üç katına çıkarılmasını talep etmektedir" dedi.

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ATB Meslek Komitelerinden gelen değerlendirmelerin sektörlerin üretim kadar maliyet, fiyat istikrarı, pazarlama ve rekabet gücü bakımından da önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösterdiğini dile getiren Çandır, "Üretimi artırmak tek başına yeterli değildir. Ürettiğimiz ürünün değerinde satılması, üreticimizin kazanması ve ticaretimizin sürdürülebilir olması da en az üretim kadar önemlidir. Çünkü üretimin sürdürülebilirliğinin ve kapasite artışının güvencesi, ürünlerde fiyatmaliyet dengesinin sağlanabilmesidir. Komitelerimizden gelen talep ve önerileri ilgili kurumlar nezdinde takip etmeye ve çözüm için girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.