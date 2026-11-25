Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen "Eğitim Varsa Gelecek Var" projesi kapsamında bin 400 lise öğrencisi, ücretsiz servis hizmetinden yararlanıyor. Öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından destek kurslarına ve yeniden evlerine ulaşmasını sağlayan hizmet, ailelerden ve öğrencilerden büyük takdir görüyor.

Kemer Belediyesi, eğitim alanında hayata geçirdiği sosyal projelerle öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun öncülüğünde yürütülen "Eğitim Varsa Gelecek Var" projesi kapsamında ilçede eğitim gören bin 400 lise öğrencisine ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor. Proje sayesinde öğrenciler, evlerinden okullarına ve okul çıkışında evlerine güvenli şekilde ulaştırılırken, Ahmet Erkal Destek Kursu’na katılan öğrencilerin ulaşımı da ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Böylece öğrencilerin eğitim hayatına ulaşım kaynaklı engellerin yansımaması ve ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

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Servis araçlarına düzenli denetim

Kemer Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla ücretsiz servis araçlarında düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, ücretsiz servis hizmetinin belediyenin eğitime yönelik önemli çalışmalarından biri olduğunu belirterek, projenin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve belediye meclis üyelerinin destekleriyle sürdürüldüğünü söyledi. Servis hizmetinin kesintisiz devam ettiğine dikkat çeken Top, şu ifadeleri kullandı:

"Ücretsiz servis imkanından faydalanan lise öğrencilerinin daha konforlu ve iyi bir hizmet almaları için Kemer Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz sık sık denetim yapıyor. Geçen sene ücretsiz servis hizmetimizle ilgili bazı itirazlar nedeniyle ufak çaplı sorunlar yaşamıştık ancak hizmetimizin devam edeceğini belirtmiştik. Bugün lise öğrencilerimize yönelik ücretsiz servis hizmetimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

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Ücretsiz servis hizmetinden yararlanan lise öğrencileri, uygulamanın hem kendileri hem de aileleri için önemli bir kolaylık sağladığını ifade etti. Öğrencilerden Elif Toran, daha önce okula toplu taşıma araçlarıyla gidip geldiğini belirterek, ücretsiz servis hizmeti sayesinde ulaşım konusunda rahatladıklarını söyledi.