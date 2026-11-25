Antalya'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadını 2 milyon TL dolandıran 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Halil Uğurlu (30), Muhammed Kerim Ağas (20), Özgür Kılıç (28), Onur Özdemir (29) ve Dursun Kara (38) tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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