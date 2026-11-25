Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) süresinde, hafif raylı sistem ANTRAY günlük ortalama 130 bin yolcuya hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, COP31 için kente gelen ziyaretçiler, belediyenin iştiraki Antalya Ulaşım AŞ tarafından işletilen tramvay ile zirve alanına hızlı, konforlu ve güvenli şekilde ulaştı. Zirve süresince raylı sistem filosunda bulunan tüm tramvay araçları, ulaşım hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla COP31 hattında görev yaptı.

Antalya şehir merkezindeki tramvay duraklarının yanı sıra Pınarlı ANFAŞ, Kurşunlu ve Aksu'da COP31 kapsamında oluşturulan Park Et Devam Et otoparklarına araçlarını bırakan vatandaşlar, tramvayla zirve alanına kolaylıkla ulaştı.

REKLAM

Fatih istasyonundan COP31 istasyonuna kadar hizmet veren ANTRAY, zirve süresince trafik yoğunluğundan etkilenmeden ulaşım imkanı sundu.

Sabah saat 05.00'ten itibaren 5'er dakikalık sefer aralıklarıyla hizmet veren tramvaylar, zirve süresince günlük ortalama 130 bin yolcuya hizmet verdi.

COP31 kapsamında Antalya Havalimanı ile COP31 alanı arasında da ilave tramvay ring seferleri düzenlendi. Havalimanına gelen katılımcılar, tramvay aracılığıyla doğrudan zirve alanına ulaşma imkanı buldu.

Tramvaylar ve duraklar, güvenlik kamera merkezinden 7 gün 24 saat kesintisiz takip edildi. Güvenli ulaşım hizmetinin sürdürülmesi için emniyet birimleri ve güvenlik personeli koordineli görev yaptı.