Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve oda bütçesinden sağlanan kaynakla ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye eğitim desteğinde bulundu.

MATSO'nun 2026 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ahmet Boztaş Meclis Salonu'nda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Önem Gök, odanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Meslek komiteleri ve üyelerden gelen talep ve önerileri takip ettiklerini belirten Gök, üyelerin karşılaştığı sorunları ve sektörlerin beklentilerini ilgili kurumlara ileterek çözüm için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

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Eğitimin Manavgat'ın ekonomik ve sosyal gelişimindeki önemine dikkati çeken Gök, ilçenin geleceği için nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmayı önemsediklerini kaydetti.

TOBB ve MATSO iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye eğitim desteği sağladıklarını aktaran Gök, "Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak, Manavgat'ımızın geleceğine yapabileceğimiz en değerli yatırımlardan biridir. Bu dayanışmaya verdiği kıymetli destek dolayısıyla TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Gök, üyelerden gelen talepler doğrultusunda odaya cenaze aracı kazandırdıklarını belirterek, hizmetle üyelerin cenaze nakil işlemlerini kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.