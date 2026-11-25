Kritik durumlarda çocuk hastaların bakımına yönelik güncel yaklaşımların ele alınacağı 22. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ile 18. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Antalya'da başlıyor.

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği tarafından "Her Gülüş Bir Umut, Her Hayat Bir Mucize. Bilimin Işığında El Ele" sloganıyla düzenlenen kongreler, 26-29 Kasım'da Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yurt içinden ve dışından 800'ü aşkın hekim, hemşire ve sağlık profesyonelinin katılacağı kongrelerde, çocuk acil servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde karşılaşılan kritik durumlara yönelik güncel yaklaşımlar bilimsel oturum, panel ve konferanslarda ele alınacak.

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Kongre programında, kritik çocuk hastalara bakım veren hekim ve hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı kurslar da yer alacak.

Kurslarda, çocuklarda sık görülen zehirlenme, travma, non-invaziv ve invaziv mekanik ventilasyon başta olmak üzere kritik hasta çocukların değerlendirilmesi, erken kötüleşmenin fark edilmesi ve kritik girişimler gibi konularda eğitimler verilecek.

Kongre başkanlarından Prof. Dr. Okşan Derinöz Güleryüz, çocuk acil ve yoğun bakımın, dakikaların hayat kurtardığı önemli alanlar olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Oğuz Dursun, kritik durumdaki bir çocuğa ilk müdahaleyi yapan tüm hekimlerin güncel bilgi ve becerilerle donanmış olmasının, kritik çocuk hastaların yoğun bakım izlemi, sağ kalımı ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

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Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Tekşam, hekimler ile hemşirelerin aynı çatı altında bir araya gelmesinin ekip çalışmasını güçlendireceğini belirterek, "Kongremizde çocuk acil ve çocuk yoğun bakımda çalışan tüm meslek gruplarını bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kongre, 29 Kasım'da yapılacak kapanış oturumuyla sona erecek.