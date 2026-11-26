Side Mahallesi Kemer Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasıda seyir halindeki Enes K.’nın kullandığı 07 CCR 545 plakalı araç ile Mehmet A. G.’nin kullandığı 07 FOU 95 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Enes K. ve Mehmet A. G. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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