ANTALYA'da doğuştan sol kolu olmayan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Fatmanur Taşgın (20), resim yeteneğinin annesinden geldiğini, küçüklüğünden beri resim yapmaya ilgi duyduğunu söyledi.

Doğuştan sol kolu olmayan AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Fatmanur Taşgın, tek eliyle yaptığı resimlerle dikkati çekiyor. Küçüklüğünden bu yana resme ilgi duyan Taşgın, ileride resim öğretmeni olmayı hedefliyor. Resim yaparken daha rahat hareket edebilmek ve günlük yaşamını kolaylaştırmak isteyen Taşgın'ın en büyük hayali ise fiyatı 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişen elektronik protez kola kavuşmak.

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'15 DAKİKADA YAPILAN RESMİ 45 DAKİKADA TAMAMLIYORUM'

Mevcut protezinin elektronik olmadığını ve resim yaparken kullanamadığını anlatan Taşgın, tek elle resim yapmanın zaman zaman zorlayıcı olduğunu belirtti. Resim yeteneğinin annesinden geldiğini belirten Taşgın, "Şu an kullandığım protezi resim yaparken hareket ettiremiyorum. Bu nedenle resim yaparken takmıyorum. Tek kolumla resim yaparken çok zorlanıyorum. İnsanlar 15 dakikada resimlerini yapıyorsa ben 45 dakikada yapıyorum ama eksiksiz tamamlıyorum. İnsanların tek elle resim çizdiğimi görünce şaşırması beni mutlu ediyor" dedi.

1,8 MİLYON LİRALIK PROTEZ HAYALİ

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Elektronik protez kolun hayatına büyük kolaylık sağlayacağını dile getiren Taşgın, "Elektronik protez kol çok işlevli. Birçok hareketi yapabiliyorsunuz, kendi elinizmiş gibi kullanabiliyorsunuz. Onunla bir şeyler tutabilir, günlük işlerimi daha rahat yapabilirim. Özellikle resim yaparken bana büyük kolaylık sağlayacağına inanıyorum. Uzun zamandır elektronik protez kol almak istiyorum. Fiyatı 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 800 bin lira arasında değişiyor. Ben öğrenciyim. Maddi durumum nedeniyle elektronik protez kol alamıyorum. Her işimi kendi başıma halledebiliyorum, çok şükür" diye konuştu.

'BANA ACIMALARINDAN RAHATSIZ OLUYORUM'

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Doğuştan sol kolu bulunmadığı için bu duruma alışık olduğunu, ancak insanların bakışlarından rahatsızlık duyduğunu belirten Taşgın, "İnsanların bana acımalarından rahatsız oluyorum. Protez kolu aslında bu yüzden istiyorum. İleride resim öğretmeni olmak istiyorum. Bunun dışında sosyal medyada yayıncılık yapıyorum. Elektronik protez kol almak şu an en büyük hedefim. Hayatıma büyük katkı sağlayacağına eminim. Umarım kısa sürede protez koluma kavuşurum" ifadelerini kullandı.