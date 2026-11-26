TÜRKİYE'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı, bu yıl 1 milyon 288 bin 16 oldu. Yabancıların yarısına yakınının bulunduğu İstanbul'un ardından Antalya en çok tercih edilen kent oldu.

Türkiye'de, Rusya- Ukrayna savaşı sürecinde ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 2022'de 1 milyon 354 bin 94'e yükseldi. 2017'de 593 bin 151 olan ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 2022'deki rekor artışın ardından azalmaya başladı. 2023'te 1 milyon 107 bin 32, 2024'te 1 milyon 56 bin 632'e gerileyen ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancı sayısı, geçen yıl itibarıyla yeniden artışa geçti. Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 2025'te 1 milyon 151 bin 969 olarak kaydedildi. Bu yıl 12 Kasım itibarıyla 1 milyon 288 bin 16'ya yükseldi. Geçen yıla göre 136 bin 47 fazlalaşan yabancı nüfusundaki artış yüzde 11,80 olarak kayıtlara geçti.

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İSTANBUL İLK SIRADA

İkamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sırada İstanbul yer aldı. Türkiye'deki yabancıların yarısına yakınının yaşadığı İstanbul'un ardından Antalya yabancıların ikinci tercihi oldu. Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancıların en fazla yaşadığı iller şöyle:

“İstanbul 631 bin 2, Antalya 131 bin 406, Ankara 82 bin 281, Bursa 50 bin 270, Mersin 49 bin 99, İzmir 33 bin 893, Muğla 23 bin 750, Kocaeli 19 bin 996, Konya 18 bin 145, Sakarya 16 bin 621."

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancıların en az yaşadığı kent Siirt oldu. Yabancıların en az bulunduğu kentler sırasıyla Siirt 284, Tunceli 285, Sinop 598, Muş ve Bitlis 289, Hakkari 358, Bingöl 380, Ardahan 491 oldu.

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Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancılarda ilk sırada Türkmenistan, ardından Azerbaycan, Suriye, Rusya ve İran yer aldı. İkamet izniyle Türkiye'de bulunan ilk 10 uyruk şöyle:

“Türkmenistan 222 bin 136, Azerbaycan 96 bin 735, Suriye 90 bin 556, Rusya 78 bin 953, İran 76 bin 876, Özbekistan 72 bin 270, Afganistan 67 bin 882, Irak 53 bin 953, Mısır 48 bin 35, Kazakistan 41 bin 232."

Turizm, iş veya tedavi gibi amaçlarla verilen kısa dönem oturma izinlerinde Suriye vatandaşları 68 bin 200 kişiyle birinci sırada yer aldı. Türkmenistan 58 bin 432 kişiyle ikinci, Irak 38 bin 811 kişiyle üçüncü oldu. Evlilik veya aile birleşimi gibi gerekçelerle düzenlenen aile oturma izinlerinde ise sıralama şu şekilde gerçekleşti:

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“Özbekistan 20 bin 71, Türkmenistan 19 bin 661, Rusya 16 bin 892, Azerbaycan 13 bin 652, Fas 10 bin 991, İran 10 bin 787, Suriye 7 bin 153, Afganistan 6 bin 402, Ukrayna 6 bin 171, Kırgızistan 5 bin 642."