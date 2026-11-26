Geçtiğimiz gün ManavgatAlanya D400 Karayolu Nifrit Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosikletin yanarak hurdaya dönerken, motosiklet sürücüsü 78 yaşındaki Muhammet Kara ağır yaralanmıştı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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