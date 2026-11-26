Türk Oftalmoloji Derneğinin 60. Ulusal Kongresi, yaklaşık 3 bin göz hekiminin katılımıyla Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türk Oftalmoloji Derneği İstanbul Şubesinin katkılarıyla düzenlenen kongreyle, Türk göz hekimlerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, bilimsel paylaşımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Göz hastalıkları ve göz sağlığı alanındaki güncel gelişmelerin, yenilikçi uygulamaların ve yeni tedavi yöntemlerinin ele alınacağı kongrede, 500'e yakın yerli ve yabancı konuşmacı ile 50'ye yakın firma ve endüstri temsilcisi yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin göz hekiminin katıldığı kongrede, paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantıları gerçekleştiriliyor.

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Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, 1928'de 12 kişi tarafından İstanbul'da kurulan derneklerinin ilk kongreyi 1955'te düzenlediğini söyledi.

İlk kongreye 44 kişi katılırken, 60'ıncısına 3 bine yakın göz hekiminin katıldığına dikkati çeken Güngör, şöyle konuştu:

"Üye sayımız derneğimiz ilk kurulduğu yıllarda 70 kişiydi, şu an 8 bini geçti. Türk oftalmolojisi, 1928'den bu yana Cumhuriyet ile birlikte buralara geldi. 3 bin kişinin katılımıyla 15 salonda aynı anda toplantılar, bilimsel sunumlar devam ediyor. Yabancı katılımcılara çok titiz davranıyoruz. 11 majör davetli konuşmacı, 12 dernek başkanı, genç oftalmologlar, 70'e yakın yabancı seçilerek kongremize katıldı."

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Güngör, dünyaya canlı cerrahide ders verecek toplantılar da gerçekleştirdiklerini ve bunun Türkiye için gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kongremizde, katarakt, glokom, retina, şaşılık, çocuk göz hastalıkları, nörooftalmoloji, oküler onkoloji, oküler enfeksiyonlar, refraktif ve vitreoretinal cerrahiler başta olmak üzere tüm göz hastalıkları konuları ele alınacak, bilimsel sunumlar gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca yoğun bir şekilde tüm konular inceleniyor. Paneller, bilimsel eğitim programları, konferanslar, uydu toplantıları devam ediyor."

Kongre, 29 Kasım'da sona erecek.