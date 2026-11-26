Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Manavgat'ın İl Olması Yolunda Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, Manavgat'ın il olma girişimlerinin 1993 yılında başladığını ve konunun hiçbir zaman siyasi bir mesele olmadığını söyledi.

Bu konunun ilçenin ortak meselesi olduğunu belirten Çiçek, "Siyasi görüşlerimizi, kişisel beklentilerimizi ve farklılıklarımızı bir kenara bırakarak önce Manavgat demeliyiz." ifadesini kullandı.

İlçenin verilerine de değinen Çiçek, 266 bin 480 nüfuslu Manavgat'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SEGE-2022 verilerine göre 973 ilçe arasında 74'üncü, il olması gündeme gelen 19 ilçe arasında ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

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Çiçek, 2025 yılında yaklaşık 22 milyar 38 milyon lira vergi ödeyen ilçede 423 turizm tesisi ve 193 bin yatak kapasitesi bulunduğunu, 2025'in ilk dokuz ayında 24 milyon geceleme yapıldığını ve Türkiye'deki yabancı turist gecelemelerinin yaklaşık beşte birinin Manavgat'ta gerçekleştiğini bildirdi.

Ağustos 2025 itibarıyla 131 bin 20 sigortalı çalışan ve 11 bin 259 iş yeri bulunan Manavgat'ın tarımsal üretimde de öne çıktığını ifade eden Çiçek, ilçenin büyüklüğü ve potansiyeliyle orantılı bir idari yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, oluşturulacak ortak çalışma komitesinin geçmiş girişimleri ve Meclis süreçlerini incelemesi, güncel ekonomik ve sosyal verileri içeren dosya hazırlaması ile Ankara'daki karar vericilerle ortak iletişim yürütmesi önerildi.

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Toplantıya belediye meclis üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ile geçmişte bu alanda çalışma yürüten kişiler katıldı.