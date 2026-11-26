Antalya'da 9 kilo esrar ele geçirildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki araçta yapılan aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki araçta yapılan aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesinde iki araçta yapılan aramalarda 9 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., İ.E. ve A.K. isimli şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan gözaltına alındı.
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