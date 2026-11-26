Jandarma ekiplerinin Antalya'nın Kaş ilçesinde yaptığı operasyonda 9 Milyon TL'ye satışı konusunda anlaşma sağlanan yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen 3,5 metre uzunluğunda timsah denisine işlenmiş parşömen ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kaş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağına yönelik elde bilgiler üzerine gerçekleştirilen takip sonucunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada Yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, Timsah derisi üzerine işlenmiş, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve alıcı ile 9 Milyon TL bedelle satışı konusunda anlaşma sağlandığı belirlenen ritüel özellikli parşömen ele geçirildi. Olayla ilgili (5) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.