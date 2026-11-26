Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hulusi Şahin, bazı milletvekilleri, parti il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Şerife, babası İbrahim, eşi Aynur, çocukları İbrahim (13) ve Masal Çöl (13) ile yakınları gözyaşı döktü.

Çöl'ün cenazesi, Bayatbademler Mahallesi'nde baba evinin önüne götürüldü ve burada yakınlarından helallik alındı, ardından mahalledeki mezarlığa getirildi.

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