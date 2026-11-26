Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Araştırmaları Merkezi Arşivinden hazırlanan "İpek, Emek ve Zaman Antalya İpekböcekçiliği Mektebi’nin Hikayesi" sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerle buluştu. Sergide, kentin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ipekböcekçiliğinin tarihine ışık tutan belgeler, fotoğraflar, yazışmalar ve gazete kupürleri yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. UNESCO Avrupa Miras Günleri kapsamında hazırlanan sergide, 1928 yılında Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulan ve 1936 yılında faaliyete geçen Antalya İpekböcekçiliği Mektebi’nin geçmişi anlatılıyor. Sergide, mektebin kuruluş sürecinden eğitim faaliyetlerine kadar uzanan tarihi belgeler, Osmanlıca yazışmalar, öğrenci fotoğrafları, 1932 yılına ait sigorta belgesi ve dönemin gazete haberleri yer alıyor.

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Antalya’nın unutulmaya yüz tutmuş mirası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Araştırmaları Merkezi sanat tarihçisi ve içerik üreticisi Nazlı Hilal Kızılkaya, ipekböcekçiliğinin geçmişte Antalya halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Antalya’da ipekböcekçiliği özellikle 1940 ve 1950’li yıllara kadar oldukça değerli bir uğraştı. Bu üretimi yeniden canlandırmak ve bilimsel yöntemlerle geliştirmek amacıyla Antalya İpekböcekçiliği Mektebi kuruldu. Mektebe ait tüm arşiv bugün Kent Araştırmaları Merkezimizde bulunuyor. Bu arşivde Osmanlıca belgeler, tarihi fotoğraflar, yazışmalar ve öğrencilere ait bilgiler gibi çok kıymetli materyaller yer alıyor. Antalya’nın çok fazla bilinmeyen bu kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak istedik" dedi.

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Tarihi belgeler ziyaretçilerle buluştu

Antalya Kent Araştırmaları Merkezi Arşivinden seçilen belgelerle hazırlanan sergi, ipekböcekçiliğinin kent ekonomisindeki ve toplumsal yaşamındaki yerini gözler önüne seriyor. Dönemin resmi evrakları, dut fidanı dağıtımına ilişkin belgeler ve tarihi fotoğraflar aracılığıyla Antalya’nın geçmişteki üretim kültürü ziyaretçilere aktarılıyor.