Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında kentin 41 iklim uyum eylemini uluslararası platformlarda tanıtırken, 19 ilçeyi kapsayan Antalya Isı Eylem Planı'nın uygulama sürecini de başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını uluslararası platformlara taşıdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), WWF, Atlantic Council, ClimateView ve uluslararası kent ağlarının düzenlediği oturumlarda anlatıldı.

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41 iklim uyum eylemi dijital platforma aktarıldı

ClimateView tarafından kentlerin iklim değişikliğine uyum çalışmalarının planlanması, izlenmesi ve uygulanması amacıyla geliştirilen dijital aracın uluslararası tanıtımı, Antalya'nın verileri üzerinden gerçekleştirildi. Antalya'nın Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında 6 farklı alanda belirlenen 41 uyum eylemi dijital platforma aktarıldı. Yeni dijital araç, ClimateView Stratejik Ortaklıklar Yöneticisi ve Kanada Ülke Direktörü Dr. David Corbett tarafından katılımcılara tanıtıldı.

Antalya, Küresel Baş Isı Sorumluları Ağı'na katıldı

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Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında CLIMAAXMUHIR Projesi ile başlattığı aşırı sıcaklarla mücadele çalışmalarını uluslararası boyuta taşıdı. UNEP'in "Beat the Heat" programı ve "50 Derecede 50 Şehir" girişimine katılan Antalya, küresel ölçekte yüksek taahhüt veren 15 şehir arasında yer aldı. Kentin 19 ilçesini kapsayan bilimsel risk değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan Antalya Isı Eylem Planı'nın uygulama süreci, baş ısı sorumlularının görevlendirilmesiyle başlatıldı.

İklim finansmanı çağrısı

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mavi Bölge'deki WWF Pavilyonu'nda Avrupa Birliği destekli Naturescapes projesi kapsamında düzenlenen oturuma katıldı. Uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı oturumda Antalya'nın kurakçıl peyzaj uygulamaları, az su tüketen çim üretimi, gölgelendirme çalışmaları ve doğa temelli çözüm hedefleri anlatıldı. Panelde kentlerin iklim eylem planlarını yatırıma dönüştürebilmesi için uluslararası finans kuruluşlarının proje hazırlık süreçlerini de desteklemesi gerektiği vurgulandı.

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2050 hedefi karbon nötr Antalya

Antalya'nın 2030 yılına kadar kişi başına düşen sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 azaltması, 2050 yılında ise karbon nötr olması hedefleniyor. Bu doğrultuda kentin 2019 yılı sera gazı envanteri ve emisyon projeksiyonları dijital platformlara aktarıldı. Sünger Kent Antalya, AQUAlive, kurakçıl peyzaj, gölgelendirme ve sürdürülebilir su yönetimi çalışmaları da uluslararası katılımcılara anlatıldı.