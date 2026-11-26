ESKİŞEHİR'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl (45), Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün cenazesi, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle mahalle mezarlığına götürüldü. Burada törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, askeri erkan, şehidin babası İbrahim Çöl, annesi Şerife Çöl, eşi Aynur Çöl, çocukları İbrahim Kağan ve Masal, binbaşı rütbesindeki kardeşi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, siyasi parti genel başkanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri de törene çelenk gönderdi. Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında şehidin naaşı katafalka konuldu, fotoğrafı da tabutunun önüne yerleştirildi. Askeri törende şehidin öz geçmişi okundu.

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'ŞEHİDİMİZE İMRENİYORUZ'

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Aydın Yığman, bugün üzüntülü olduklarını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'in müjdesidir; şehitler peygamberlerle beraber olacak. Şehitler Allah dostlarıyla, doğru insanlarla, salih kimselerle beraber olacak. Dolayısıyla şehidimize imreniyoruz. Allah ahirette inşallah hepimizi şefaatine nail eylesin. Sevgili Peygamberimiz şehitlerimize ve şehitlerimizin ailelerine büyük kıymet verirmiş. Şehit ve gazi ailelerine hürmet edermiş, hürmette kusur etmezmiş. Sizler de bugün burada bu hürmeti gösteriyorsunuz, bu ilgiyi alakayı gösteriyorsunuz" dedi.

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'HER KARIŞINDA ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR'

Şehitlerin vatan savunmasındaki önemine değinen Müftü Yığman, "Ecdadımız, atalarımız bu toprakları bize hediye etti. Onlar bize bu toprakları bıraktı. Bizler de inşallah gelecek nesillerimize bırakacağız. Şehitlerimizle bırakacağız. Bu vatan toprağının her bir karışında şehitlerimizin kanı var. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hulusi Şahin, milletvekilleri ve şehidin babası İbrahim Çöl de mezara toprak attı. Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği törende saygı atışı gerçekleştirildi. Şehidin naaşına sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

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23 YILLIK ASKERDİ

9 Haziran 1981'de Antalya'da doğan şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, lise öğrenimini Antalya Merkez Karatay Lisesi'nde tamamladı. 1999 yılında girdiği Hava Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 2003'te teğmen rütbesiyle mezun oldu. Çöl, 2003-2005 yıllarında İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2005-2011 yıllarında Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2011-2016 yıllarında yeniden 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2016-2023 yıllarında Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2023-2025 yıllarında ise Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptı. 25 Şubat 2025'te Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Müşterek Kuvvetler Hava Komutanlığı'na atanan Çöl, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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33 YIL SONRA İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Çöl ailesi, 33 yıl sonra ikinci kez şehit acısı yaşadı. Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün asker olan kuzeni İbrahim Çöl'ün de 33 yıl önce Ağrı'da şehit olduğu öğrenildi.