Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın naaşı memleketi Antalya'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da hazır bulunduğu cenaze töreninde şehidin annesi, eşi ve ablası şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Eskişehir'de eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS532 tipi askeri helikopter, Eskişehir kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğramış, kazada 5 asker şehit olmuştu. Acı haberin verilmesinin ardından dün Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Konyaaltı ilçesi sSiteler Mahallesi'nde ki baba evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Kazanın ardından kimlik teşhisi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürülen ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, bugün Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi.

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Annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu

Burada düzenlenen askeri törenle son yolculuklarına uğurlanan şehitlerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın naaşı Uncalı Kent Mezarlığı Garnizon Şehirliğine getirildi. İkindi namazının ardından şehidin cenazesi için Uncalı Mezarlık Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin babası Süleyman Gürdağ, annesi Naime Gürdağ, ablası Gizem Gürdağ ve eşi Alaksandra Gürdağ tören sırasında gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Şehidin toprağa verilmesi sırasında annesi, ablası ve eşi tabutuna sarılıp gözyaşı dökerken, mezarına ilk toprak anne, baba ve eşi tarafından atıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından şehidin babasına Türk bayrağı verildi. Törene, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.