Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma çalışması yapan turuncuyeşilli ekip, antrenmanı taktik çalışmalarıyla noktaladı.
Corendon Alanyaspor ile Konyaspor arasında oynanacak mücadele, yarın saat 20.00'de Oba Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.
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