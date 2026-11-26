Yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazlı Ay yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Çıplaklı Mahallesi'nde oturan N.A.'nın (26), binanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının 5. kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

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