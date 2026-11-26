ANTALYA’da arsa anlaşmazlığı nedeniyle 3 günlük evli yeğeni Amine Bozkurt’u (40) 7 el ateş ederek öldüren Ömer Arıkan (63) hakkında savcı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu.

Olay, 14 Mayıs 2026 günü saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki noter önünde meydana geldi. Arsa satışına yönelik anlaşmazlık sonrası Ömer Arıkan, tabancayla Amine Bozkurt'a 7 el ateş etti. Başı, göğsü ve karın bölgesinden yaralanan Bozkurt hastanede hayatını kaybetti.

1 KİLOMETRE UZAKLIKTA YAKALANDI

Ekipler, olay sonrası kaçan Ömer Arıkan'ı yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yürürken yakaladı. Ömer Arıkan ile olay sırasında yanında bulunan eşi F.A. (64), gözaltına alındı. Cinayet silahı F.A.'nın üzerinde bulunurken, Arıkan çifti polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Arıkan nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, eşi F.A. adli kontrolle serbest kaldı. Yapılan soruşturmada, Amine Bozkurt'un olaydan 3 gün önce evlendiği ve kimliğini değiştirmek amacıyla nüfus müdürlüğüne gittikten sonra dayısı Ömer Arıkan ile noterde buluştukları ortaya çıktı.

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SANIK HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Ömer Arıkan 'Kadını kasten öldürme', eşi F.A. ise 'Suç delillerini gizleme' suçundan Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada dinlenen Tanık Hamdullah Akbulut şunları anlattı:

“Ben müteahhidim. Ömer Arıkan’ı tanıyorum. Olay günü oradaydım. Sözleşmeler hazırlandı, imzalanacaktı. 1 yıldan beri süren görüşmeler vardı. 20 kişi imzalamıştı, 4 ila 5 kişi imza atmamıştı. Sanıkla maktul bir kafede oturup konuştular. Sanık 250 bin TL para teklif etti. Maktul 500 bin TL civarı bir para istedi. Maktul de kimliğini değiştirmek için kalktı. Saat 15.00 sıralarında ben maktulü kaymakamlıktan aldım. Notere geldik. Ben maktulün çektirdiği fotoğrafın parasını ödemek için gitmiştim. Ardından silah patladı. Ben silahı Ömer Arıkan’ın elinden almaya çalıştım. Hemen polis ve ambulans geldi. Ömer sonrasında yakın bir yerde yakalandı. Amine hastanede ölmüş” dedi.

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‘KORKUTMAK İÇİN HEDEF ALDIM’

Tanık beyanlarına karşı savunma yapan sanık Ömer Arıkan, “Müteahhit fotoğrafçıya giderken Amine bana tükürdü, küfür etti. 1 milyon 500 bin TL istediğini söyledi. Ben korkutmak amacıyla ayağına hedef aldım ama öldürmek istemedim” diye konuştu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaayı açıkladı. Sanık F.A.’nın ‘Suç delillerini gizleme’ suçundan 5 yıla kadar, sanık Ömer Arıkan’ın ise ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma ertelendi.