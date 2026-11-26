ANTALYA’nın Alanya ilçesinde oturduğu binanın 5'inci kat balkonundan düşen Nazlı Ay (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan Nazlı Ay'ın erkek arkadaşı ve beraberindeki kişi tutuklandı.

Olay, dün Çıplaklı Mahallesi 70104’üncü Sokak üzerindeki 7 katlı binada meydana geldi. Apartmanın 5’inci katındakidairede oturan Nazlı Ay, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan Nazlı Ay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Nazlı Ay kurtarılamadı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri olay sırasında evde bulunan Nazlı Ay'ın erkek arkadaşı M.E. (27) ile beraberindeki G.G.’yi (24) gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün Alanya Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.