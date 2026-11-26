Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. kattaki dairenin balkonundan düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazlı Ay (26), ikamet ettiği dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, 1 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında evde bulunan kadının erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G.'yi (24) gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.