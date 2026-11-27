Yangını komşularının haber vermesiyle öğrendiklerini ifade eden Maraç, evi depo olarak kullandıklarını kaydetti.

Ev sahibi Mustafa Maraç, gazetecilere, eylül ayında evinde yangın çıktığını, o zamandan beri oğlunun yanında kaldığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta Mustafa Maraç'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.