İlk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazlı Ay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çıplaklı Mahallesi'nde oturan Nazlı Ay'ın (26), binanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

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