GÜNCELLEME - Alanya'da bir kadının 5. kattan düşmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
Çıplaklı Mahallesi'nde oturan Nazlı Ay'ın (26), binanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nazlı Ay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olay sırasında evde bulunduğu belirlenen Nazlı Ay'ın erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G'yi (24) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
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