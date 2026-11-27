Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa'nın 12'nci yaş kutlamasında, "Başarılı yıllardan sonra bunun bütün Türkiye'de uygulanması gerektiğini söylemeye hakkımız var. Kanıtlanmış bir düzen" dedi.

Başvuru masası, 7/24 destek veren çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle Kasım 2024 yılından bu yana Muratpaşalıların istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturan Turunç Masa, 12'nci yaşını kutladı. Antalya'nın kent yaşamının merkezi olan ilçenin nabzını tutan Turunç Masa'nın yaş günü kutlamasına Başkan Uysal da katıldı.

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Kutlamada konuşan Başkan Uysal, Turunç Masa'nın 12 yıl önce belirlenen hedeflerin ötesine geçtiğini söyledi. Sistemin kuruluşunda belediyenin tüm hizmet potansiyelini koordine eden, bütün birimlerin vatandaşla ilişkilerini düzenleyen, ayrım gözetmeden herkese eşit hizmet sunan ve 24 saat aktif çalışan bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Uysal, "Harika bir 12 yıl geride kaldı" dedi.

Türkiye genelinde uygulanmalı

Turunç Masa'nın yalnızca hizmet koordinasyonunu sağlayan bir sistem olmadığını vurgulayan Başkan Uysal, uygulamanın hesap verebilirlik, kapsayıcılık ve eşitlikçi yönetim anlayışının da önemli bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Bu uygulama aynı zamanda topluma eşitlikçi bir bakış açısı. Denetlenebilir konumunuzu 24 saat sürdürmek. Dolayısıyla toplam kamu kalitesini, hem şeffaflık hem hesap verebilirlik hem kapsayıcılık hem de katılım anlamında yönetime katılım kapasitesini çok yükselten bir uygulama" diye konuştu.

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Turunç Masa'nın başarısının 12 yıllık uygulamayla kanıtlandığını belirten Başkan Uysal, sistemin bütün Türkiye'de yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Uysal, Turunç Masa'nın belediyenin tüm birimlerinin emeğini ve alın terini vatandaşla buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu sözlerine ekledi.