Kepez Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi toplantısında, bu yıl özel bireylere yönelik gerçekleştirilen hizmet, proje ve etkinlikler değerlendirildi.

Kepez Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında daha aktif yer alabilmeleri, sosyal hayata katılımlarının artırılması ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimden spora, sanattan sosyal etkinliklere, farkındalık projelerinden ailelere yönelik destek hizmetlerine kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen çalışmalar, Kepez Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi toplantısında ele alındı. Toplantıda 2026 yılı boyunca hayata geçirilen projeler değerlendirilirken, 2027 yılında yapılacak çalışmalar için de ortak hedefler belirlendi.

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Kepez Belediyesi tarafından yılın ilk üç ayında düzenlenen dans eğitimlerine 205 özel birey katılırken, yıl boyunca devam eden spor eğitimlerinden 475 birey yararlandı. Bu çalışmalarla bireylerin hareket becerilerinin geliştirilmesi, sportif faaliyetlere katılımlarının artırılması ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Toplumsal kaynaşmayı destekleyen projeler de yılın önemli çalışmaları arasında yer aldı. 'Engeliniz Engelimizdir' projesi kapsamında 28 özel öğrenci ile 28 genel eğitim öğrencisinin birlikte müze ziyaretleri ve çeşitli etkinliklere katılması sağlandı. Böylece çocukların birlikte öğrenme, paylaşma ve sosyalleşme deneyimleri desteklendi. Kepez Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmek amacıyla 30 Mart'ta engelli alanında faaliyet gösteren 31 STK temsilcisini kahvaltı programında bir araya getirdi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde ise 180 özel gereksinimli birey ve 180 ebeveynin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

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Kepez Enfes ile bin 500 kişilik engelsiz buluşma

10 Mayıs 2026 tarihinde Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Kepez ENFES 2026 Engelsizler Festivali, özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirdi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı festivalde sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları güçlendirildi. 12 Ekim'de gerçekleştirilen Disleksi Farkındalık Haftası etkinliklerinde ise 350 özel birey atölye çalışmaları, spor faaliyetleri ve balon futbolu etkinlikleriyle bir araya geldi. Çocukların farklı yeteneklerini keşfetmelerine ve sosyal yaşamda daha fazla yer almalarına katkı sunuldu.

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Özel bireylerin yanı sıra ailelerinin ihtiyaçlarını da gözeten Kepez Belediyesi'nin 'Bir Nefes Ver Hayatıma' projesi kapsamında 7 Temmuz24 Eylül tarihleri arasında Denizli ve Burdur'a düzenlenen gezilere 316 kişi katıldı. Gezilerle özel bireylerin ve refakatçilerinin yeni deneyimler kazanması, sosyal hayata katılması ve ailelerin günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak kendilerine zaman ayırabilmesi hedeflendi. 3 Temmuz6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Engelsiz Yaz Okulu da özel bireylere farklı deneyimler sundu. Yaz okulu kapsamında gerçekleştirilen ata binme etkinliğine 178, spor faaliyetlerine ise 196 birey katıldı.

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Mavi Dünya Parkı ile gelişimi destekleyen atölyeler

22 Temmuz'da hizmete açılan Mavi Dünya Otizm ve Down Sendromlular Tematik Parkı, Kepez'in özel bireylere yönelik hizmetlerinde önemli bir merkez olarak öne çıktı. Açılış etkinlikleri kapsamında 375 özel gereksinimli birey ve ebeveyninin katılım sağladığı park, bireylerin gelişimlerini destekleyen ve ailelere sosyal ortam sunan yapısıyla dikkat çekti. Park bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde çocukların farklı alanlardaki gelişimlerine katkı sunuluyor. Oyun Atölyesi ile oyun yoluyla öğrenme ve sosyal etkileşim becerileri desteklenirken, Hayal Dil ve Konuşma Terapisi Atölyesi'nde iletişim ve kendini ifade etme becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Güzel Sanatlar Atölyesi çocukların hayal güçlerini ve sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmalarına fırsat sunarken, Müzik, Dans ve Drama Atölyesi'nde ritim, hareket ve sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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Orhan Gazi Mola Evi ailelere nefes oluyor

Kepez Belediyesi'nin ailelere yönelik önemli hizmetlerinden biri olan Orhan Gazi Mola Evi, Kasım 2025'te hizmet vermeye başladı. 'Bir Nefes Ver Hayatıma' projesi kapsamında faaliyet gösteren Mola Evi, özel gereksinimli bireyleri güvenli ve şefkatli bir ortamda misafir ediyor. Bu hizmet sayesinde aileler günlük işlerine, kişisel ihtiyaçlarına ve sosyal faaliyetlerine zaman ayırma imkanı buluyor.

Kepez Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi toplantısında, 2026 yılında gerçekleştirilen çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlar değerlendirilirken, gelecek dönemin hedefleri de görüşüldü. Özel gereksinimli bireylerin eğitim, spor, sanat, kültür ve sosyal yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin 2027 yılında daha da çeşitlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi konusunda ortak görüş bildirildi.

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Kepez Belediyesi'nin engelsiz yaşam anlayışını yalnızca belirli gün ve haftalarla sınırlı tutmadan yılın tamamına yayılan hizmetlerle güçlendirmesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşamına dokunan projeleri artırması hedefleniyor. Toplantıda ortaya konulan ortak irade doğrultusunda Kepez'in, erişilebilirliği, sosyal katılımı ve fırsat eşitliğini esas alan hizmetleriyle Türkiye'de engelli dostu belediyecilik alanında örnek gösterilen belediyelerden biri olması için çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi vurgulandı.