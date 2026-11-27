Growtech Antalya bünyesinde gerçekleştirilen 'Kadın Çiftçiler ve Kırsal Kalkınma' başlıklı panelde Türkiye'de kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarım için kadın işgücünün önemi vurgulandı.

Tarımsal Diplomasi Grubu Genel Sekreteri İsmail Uğural'ın yönettiği panele Akdeniz Manşet Gazetesi Köşe Yazarı ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Esra Özkan Çiçek, Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koop. Başkanı Ayşe Günbey Şerifoğlu ve Antalya İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

Kırsal kalkınma için kadınlar desteklenmeli

Kadınların tarım sektöründeki gücüne dikkat çeken Kırsal Kalkınma Uzmanı Esra Özkan Çiçek, kırsal kalkınma için kadınların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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Çiçek, "Gazetecilik mesleğinin yanı sıra; 10 yıldır da proje yönetim profesyoneli olarak hizmet veriyorum. Tarımsal kalkınma için sağlık, eğitim, turizm ve tarımı birleştirici projeler üretiyorum. Çocukları üretime özendirmek ve tarımda özümüze dönmek için projeler geliştiriyorum. Tarım aslında bizim ata mesleğimiz; ben de çiftçi bir aileden geliyorum. Sektörün içinden biri olarak köylerde kadınlarla buluşmalar düzenledim. Kırsal kalkınma için eğitimler verdim ve sunulan destekleri de anlattım. Bu sektörde erkekler daha ön planda kalıyor. Kadınlar da bu işin bir paydaşı olarak çok önemli rol oynuyor. Tarım sektörü sadece toprakla değil, hayvancılıkla da ilgili bir konu. Kadınların hayvancılık ve çobanlık sertifikasını da almaları için çalışıyorum. Çünkü Antalya'da küçükbaş hayvancılık üretimi ailece yapılıyor. Kırsal kalkınmada yaşanan sorunların başında kadınların finansa erişimi geliyor. Bankaya gittiğinde eşinin siciline bakıyor; borcu varsa kredi verilmiyor. Ayrıca kırsalda eğitim ve sosyal imkanlar da zayıf. Kadın hem ailesi, hem de işiyle ilgileniyor. Neredeyse bir günü 48 saat olarak yaşıyor. O yüzden ben bütün projelerin kooperatif sisteminde hayata geçirilmesini öngörüyorum. Kooperatif sisteminde ise kreş olmazsa olmaz. Kadınların bu süreçte hem maddi, hem de sosyal anlamda desteklenmesi önemli" diye konuştu.

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Yerelden genele kooperatif modeli

Yerel ürünlerin kaliteli üretimini ve katma değer kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koop. Başkanı Ayşe Günbey Şerifoğlu da, şunları söyledi: "Merkezi Kuşadası, ortakları Türkiye'nin farklı şehirlerinden yerelden ulusala ilk kadın kooperatifi olarak bir ilki gerçekleştirdik. Kendi merkezi dışında üretim yeri açan ve hibe alan ilk kooperatif olduk. sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, kadın üreticilerin emeğine değer ka tmak, temiz ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak, üreticilerin sosyoekonomik gelişimine destek olmak, toplumu sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmek, eğitim ve danışmanlık bilgi paylaşımını güçlendirmek gibi temel amaçlara sahibiz. Anadolu'nun kadim mirası geleneksel haşhaş ürünleri ve Aydın'ın memecik zeytinyağı başlıca iki ürünümüz. Kuşadası merkezli başlayan kooperatifimizi farklı illerdeki üretici kadınların yer aldığı ulusal bir üretim ağına dönüştürdük. Ürünlerimizi www.tarimdakadin.com, online satış platformları ve zincir marketlerde bulabilirsiniz"

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Kırsal kalkınma kadınla gerçekleşecek

Antalya'nın tarım ve turizm alanındaki öncü rolüne dikkat çeken Antalya İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk ise, 2007 yılında 32 tane yetiştiriciyle kurulan birliğin bugün 4 bin üyeye ulaştığı bilgisini verdi.

Islah amaçlı yetiştirici birlikleri nezdinde ilk kadın başkan olma fırsatına da sahip olduğunu dile getiren Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle kırsal kalkınmada küçükbaş hayvancılıkla ilgili örgütlenerek çalışmalar yürütüyoruz. Antalya bildiğiniz gibi tarımın başkenti. Antalya küçükbaş hayvancılık olarak da 1 milyon 300 bin koyun ve keçi sayısına da sahip. Akdeniz sahil bandında Türkiye'nin ikinci keçi varlığı üretim merkezi olarak da sayılar göz dolduran bir il. Birlik olarak daha verimli, daha güçlü, daha ekonomik değeri yüksek ve markalaşma özelliği taşıyan ürünlerimizle ilgili çalışmalar yürütmeye başladık. Antalya'daki üretimin küçükbaş üreticisinin aile tipi işletmeler vasıtasıyla yapıldığını biliyoruz. Bu aile işletmelerinin tarımsal desteklemelere ulaşımlarını sağlamak adına da köprü vazifesi görüyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri ise göç. Bu, kırsaldaki göçün engellenmesiyle ilgili aslında en büyük fırsatı aile işletmelerinin kendisi oluşturuyor. Çünkü siz ailedeki kadını kırsalda var edebilirseniz ve onu orada tutabilirseniz; hem kırsal göçü de önlersiniz. Ayrıca üretimi de sağlamış olursunuz. Sürdürülebilir bir kırsal kalkınmada da öncü bir yol izlemiş oluyorsunuz. Kadınlar kırsal kalkınmada yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor"