DÜNYADA Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikolaos'un yaşadığı Antalya'nın Demre ilçesi, 4-6 Aralık'ta 3'üncü Demre Noel Baba Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 9 ülkenin kültürel gösterilerle katılacağı festival, konserlerden koşulara birçok etkinliğe sahne olacak.

Uluslararası Sakin Şehir (Cittaslow) ağına dahil olan, Kaleüçağız Mahallesi'nin 2025 yılında Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (UN Tourism) tarafından dünyanın en iyi turizm köyleri arasında gösterildiği Demre'de, Noel Baba Festivali'nin üçüncüsü düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Demre Belediyesi tarafından 'Noel, Noel Baba'nın şehrinde kutlanır' mottosuyla düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, oda başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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1700 YILLIK MİRAS

Likya'nın önemli liman kentlerinden Patara'da milattan sonra 3'üncü yüzyılda dünyaya geldiği kabul edilen Aziz Nikolaos, bugünkü Demre sınırlarında bulunan Myra Antik Kenti'nde başpiskopos olarak görev yaptı. Yardımseverliği, çocuklara duyduğu sevgi ve karşılık beklemeden yaptığı iyiliklerle tanınan Aziz Nikolaos, zamanla tüm dünyada 'Noel Baba' olarak bilinen evrensel bir figüre dönüştü. Yaklaşık 1700 yıllık mirası, Demre'nin tarihi dokusunda, adına yaptırılan Aziz Nikolaos Kilisesi'nde ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin hafızasında yaşamaya devam ediyor.

9 ÜLKEDEN KATILIM

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İlki 2024 yılında gerçekleştirilen festivalin bu yılki programına, Ukrayna, Macaristan, Yunanistan, Polonya, İtalya, Kırgızistan, Sırbistan, Rusya ve Kuzey Makedonya kültürel gösterilerle katılacak. Demre'nin uluslararası tanıtımına, yerel ekonomisine ve turizmin dört mevsime yayılmasına katkı sağlaması hedeflenen festivalde farklı kültürler, müzik, sanat ve spor etkinlikleriyle bir araya gelecek.

3 GÜNLÜK FESTİVAL

Festival, 4 Aralık Cuma günü saat 15.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Noel Baba Meydanı'na gerçekleştirilecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Demre'nin tanıtım filminin gösterimi, halk oyunları, ilçenin en iyi sebze yetiştiricilerine ödüllerinin verilmesi ve çeşitli etkinliklerin ardından Gencer Savaş Bandosu konser verecek. Festivalin ikinci günü çocuklara yönelik kukla, balon ve kar yağdırma etkinlikleri, katılımcı ülkelerin kültürel gösterileri, ateş ve LED gösterileri ile ritim gösterisi düzenlenecek. Akşam ise Kamil Akpara sahne alacak.

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AZİZ NİKOLAOS KOŞUSU

Festivalin son günü olan 6 Aralık'ta, Aziz Nikolaos'un ölüm yıl dönümü olarak kabul edilen günde, 21, 12 ve 5 kilometrelik parkurlarda Aziz Nikolaos Koşusu düzenlenecek. Gün boyunca çocuk etkinlikleri, canlı müzik ve katılımcı ülkelerin kültürel gösterileri gerçekleştirilecek. Festival, saat 20.30'da Dedublüman konseriyle sona erecek. Festival kapsamında yılbaşı temalı stantlar, yerel ürün ve el sanatları stantları, Demre sivri biberi ve yerel tarım ürünleri tanıtım alanları oluşturulacak. Çocuklar ve aileler için çeşitli etkinliklerin yanı sıra, 7 gün boyunca ücretsiz buz pateni etkinliği düzenlenecek.

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'NOEL BABA BİR DEĞER'

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ilçenin geçmiş medeniyetlere ait çok önemli tarihi ve kültürel değerlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Geçmiş dönemlerde yaşamış medeniyetlerin ve uygarlıkların en önemli kalıntıları bizde, en önemli mabetleri bizde ve en önemli yapıları bizde. Noel Baba bütün dünyada aralık ayında dünya piyasasını kasıp kavuran bir olgu. Ondan dolayıdır ki mottomuz 'Noel, Noel Baba'nın şehrinde kutlanır'. Başlattığımız üçüncü organizasyonumuz her geçen gün büyüyerek gidiyor. Bizim desteğe, lobiye ve güce ihtiyacımız var. Daha güçlenerek geliyoruz" dedi.

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'DAİMA YANINDA OLURUZ'

Demre Kaymakamı Emin Bağlı da festivalin önemine değinerek, "Biz mülki idare olarak böyle kıymetli işlerin daima önünde oluruz, daima arkasında oluruz, daima yanında oluruz. Bizim anlatacaklarımızı başkanımız anlattı. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'NOEL BABA HEMŞEHRİMİZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın geçmişten bugüne barışın, kardeşliğin ve huzurun kenti olduğunu söyledi. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı bu toprakların insanlık tarihine iz bırakan önemli değerlere ev sahipliği yaptığını belirten Özdemir, "Tüm dünyada Noel Baba olarak tanınan, Demre'de yaşamış olan Aziz Nikolaos da bu değerlerden biridir. Paylaşmanın, iyiliğin, merhametin ve barışın evrensel sembolü haline gelen Aziz Nikolaos aynı zamanda bizim hemşehrimizdir. Bugün Demre onun adını ve mirasını yaşatarak tüm dünyanın ortak kültürel ve manevi değerlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yönüyle Demre, farklı kültürlerin ve inançların ortak değerlerde buluşabileceğini gösteren çok özel bir coğrafyadır" dedi.

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12 AY TURİZM HEDEFİ

Festivali Demre'nin turizm potansiyelini güçlendiren ve turizmi 12 aya yayma hedeflerine katkı sağlayan önemli bir fırsat olarak gördüklerini anlatan Özdemir, "O nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak festivale bu yıl da destek veriyoruz. Düzenlenecek festivalin yerel halkımıza, esnafımıza, üreticimize, turizmcimize, sanatçılarımıza ve gençlerimize de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz turizmi yalnızca deniz, kum, güneşten ibaret görmüyoruz. Antalya'nın gerçek zenginliği tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, gastronomisiyle, gelenekleriyle ve insanıyla bir bütündür" diye konuştu.

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DÜNYACA TESCİLLİ DEĞERLER

Demre'nin uluslararası Cittaslow ağı içerisinde yer almasının doğasını, kültürünü, yerel kimliğini ve yaşam kalitesini koruma konusundaki yaklaşımının önemli bir göstergesi olduğunu belirten Özdemir, "Yine Demre Kaleüçağız'ın Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçilmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Uluslararası alanda tescil edilen bu başarılar Antalya'mızın dünya turizminde söz sahibi olduğunu açıkça göstermektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin her ilçesinin kendine özgü değerlerini korumayı, tanıtmayı ve bu değerleri ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz" dedi.

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TÜM DÜNYAYA DAVET

Demre Belediyesi ve tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde bu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Noel Baba'nın adını ve mirasını yaşatmak için dünyada en doğru adres onun yaşadığı topraklar, yani Demre'dir. Şimdiden Antalya'mızdan, yurt içinden ve yurt dışından herkesi festivale davet ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Noel Baba kostümlü görevliyle fotoğraf çektirdi.